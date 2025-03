Alla fine arriva il Real Madrid: pagata la clausola, Marotta si deve arrendere | Addio ufficiale a giugno

Calciomercato Inter, niente da fare per i nerazzurri: i ‘Blancos’ pagano la clausola, Marotta non può fare altro che arrendersi

Nonostante la stagione ancora debba giungere al termine e, di conseguenza, nessun titolo è stato ancora assegnato l‘Inter sta già pensando a quella prossima. Ovviamente dal punto di vista del calciomercato estivo.

L’obiettivo del presidente Marotta è quello di, senza dubbio, rinforzare ancora di più il team nerazzurro. In primis riuscire a capire se ci sarà, o meno, sulla panchina della squadra campione d’Italia, Simone Inzaghi.

Già perché l’ottimo lavoro del manager piacentino non passa affatto inosservato. Soprattutto all’estero dove il suo modo di far giocare i nerazzurri piace moltissimo. Tornando nuovamente al calciomercato, però, arrivano pessime notizie.

A rovinare i piani del numero uno nerazzurro è, ancora una volta, il Real Madrid. La squadra campione di “tutto” del presidente Perez vuole anticipare le mosse e, appunto, complicare il progetto dell’Inter.

Calciomercato Inter, niente da fare per Marotta: a giugno sarà addio

Il contratto di Luka Modric andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Difficile, se non impossibile, ipotizzare ancora una sua permanenza nel Real Madrid. A quasi 40 anni (li compirà a settembre) il nazionale croato dovrà decidere se continuare a giocare a calcio oppure pensare seriamente al ritiro. La prima ipotesi è quella più valida, magari ipotizzare un clamoroso ritorno nel suo paese. Di conseguenza, al Real, si libererebbe un posto come centrocampista.

Il vuoto potrebbe essere colmato da Martin Zubimendi. Il perno della linea mediana della Real Sociedad è un nome che piace moltissimo. Non solo alla squadra campione d’Europa, ma soprattutto all’Inter. Il classe ’99 e punto di riferimento della nazionale spagnola ha sempre vestito un’unica maglia: prima la squadra “C”, poi “B” ed infine la prima dove detta il gioco. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi spagnoli sembra che Perez sia in netto vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni sportive.

Calciomercato Inter, nerazzurri pronti ad arrendersi: complicato gareggiare

Il contratto del centrocampista centrale andrà in scadenza il 30 giugno 2027. Attualmente il suo valore di mercato si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Ovvero il prezzo della sua clausola che Perez è pronto a sborsare per far felice il suo allenatore.

Che sia Ancelotti oppure un altro non si sa ancora, la cosa certa è che il Real segue con estrema attenzione Zubimendi. Inter che, con il passare del tempo, vede diminuire sempre di più le possibilità di acquisto.