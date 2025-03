Marottata di primavera, colpo dal Manchester A ZERO: il centrocampo adesso è veramente “ingiocabile”

Marotta è pronto a piazzare l’ennesimo colpo a parametro zero: arriva uno dei centrocampisti più in forma del momento

Terminata la sosta per le Nazionali che ha visto scenderle in campo per le qualificazioni al Mondiale 2026 e per disputare la Nations League, tornano finalmente i campionati. Tra i più seguiti non può che mancare la nostra Serie A, attualmente il più competitivo al mondo insieme al La Liga.

In testa alla classifica c’è l’Inter di Simone Inzaghi, pronta a scendere in campo contro l’Udinese di Kosta Runjaić per consolidare la testa della classifica. Siamo oramai alla 30esima giornata, mancano 10 finali al termine della stagione e per i nerazzurri non sono ammessi passi falsi.

Dietro, a soli 4 punti, c’è il Napoli di Antonio Conte, una delle candidate al Tricolore. Gli azzurri non intendono mollare di un centimetro e giocano un’unica competizione rispetto al Biscione, motivo per cui la possibilità di perdere il vantaggio è sempre dietro l’angolo.

Mentre loro sono impegnati in campo, i DS si stanno già muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Nel caso dell’Inter, Giuseppe Marotta, che già sta pianificando il futuro del club per renderlo sempre più competitivo in Italia ed in Europa.

Prime suggestioni

Come fa notare InterLive, la prima suggestione nasce dalla Premier League. Si tratterebbe di un grandissimo affare, dato che il profilo sondato potrebbe clamorosamente arrivare a parametro zero: un vero e proprio colpo alla Marotta.

L’ex Juventus e Sampdoria ci ha sempre abituato ad acquisti di questo tipo. Basterebbe anche analizzare l’Inter attuale, parte della quale è stata ingaggiata a titolo gratuito. Delle vere e proprie occasioni che non hanno impattato sul bilancio del club ma che hanno costruito una squadra vincente.

In arrivo un gioiello

Il calciatore in questione è uno dei gioielli di Manchester, proveniente dalla sponda rossa della città. Parliamo di Koobe Mainoo, che ha stregato lo United e la Nazionale Inglese con il suo talento ma che vorrebbe più minutaggio per esprime appieno il suo straordinario potenziale.

Tant’è il classe 2005 non ha attualmente intenzione di rinnovare il suo contratto con i Red Devils, anche se il club stia provando a convincerlo da diversi mesi. Il suo legame con la squadra più vittoriosa d’Inghilterra terminerà nel 2027 ma nonostante manchino 2 anni l’Inter si è già mossa per offrirgli un precontratto. Non vuole lasciarselo scappare, perchè ha intenzione di formare un centrocampo da sogno con uno dei più giovani e talentuosi atleti del calcio mondiale.