Firma UFFICIALE del nuovo attaccante, Marotta lo ha convinto: arriva dopo il Mondiale per Club

Un altro capolavoro del presidente nerazzurro: arriva la firma ufficiale per il nuovo rinforzo dopo il Mondiale per Club.

Ha compiuto 68 anni da poco, ma continua a far festeggiare i tifosi dell’Inter con i suoi colpi di mercato che, visto il suo nuovo ruolo di presidente, saranno ancora una costante a lungo termine.

Giuseppe Marotta ci ha abituati a colpi di genio e intuizioni uniche conducendo trattative intelligenti e mai sconsiderate.

Per lui il mercato non è mai chiuso e lo dimostrano i numerosi blitz condotti in pochi in tempo che hanno permesse alla sua Inter di avere sempre giocatori di primo livello, anche a prezzo ribassato.

Ma ora il numero uno nerazzurro mette la firma su un’altra grande operazione e blinda un nuovo attaccante da aggiungere alla rosa dopo il Mondiale per club.

Lo voleva da tempo e ora è suo

Simone Inzaghi potrà contare su un nuovo talento a partire dalla prossima stagione. L’Inter ha infatti deciso di mettere nero su bianco per prolungare la permanenza in nerazzurro di Francesco Pio Esposito, giovane talento italiano dalle ottime prospettive.

Il giovane classe 2005 ha incontrato i dirigenti della squadra milanese nella sede di Viale della Liberazione. Dopo aver valutato l’offerta insieme al suo entourage, ha posto la firma sul nuovo contratto che lo lega alla società fino al 2030, con un aumento di stipendio stimato a 1 milione di euro a stagione.

Il futuro è assicurato

Si tratta di un vero colpaccio di mercato dell’Inter, visto che stiamo parlando di un giovane vent’enne che sta già facendo benissimo. L’attaccante è attualmente in prestito allo Spezia e guida la classifica dei marcatori della Serie B – con Iemmello – grazie ai 14 gol messi a segno fino ad ora e trascinando la squadra ligure alla conquista di una insperata promozione in A.

Il calciatore resterà in bianconero fino al prossimo giugno, ma non raggiungerà l’Inter al mondiale per club, come inizialmente voluto da mister Inzaghi. Esposito dovrebbe infatti essere girato nuovamente in prestito per fare un altro anno di gavetta – questa volta però nella massima serie – e poi giocarsi le sue carte per conquistare un posto alla corte dell’allenatore piacentino.