E’ tutto vero, Ibra ha beffato Marotta: due colpi a centrocampo cambiamo “sponda” di Milano

Ibrahimovic non si è lasciato far scappare l’occasione ed ha beffato i rivali: Marotta incredulo, due nuovi colpi per il Milan

Il Milan oramai ha deciso e non considererà un’altra strada. Dato il rendimento avuto questa stagione, a prescindere se il club vincerà o meno la Coppa Italia, senza la qualificazione alla prossima edizione in Champions League è necessaria una rivoluzione.

Un totale cambiamento della società che riguarderà sia i piani più alti, ridefinendo l’organigramma societario, sia chi scenderà nel rettangolo verde di gioco. Nuovi dirigenti, nuovo allenatore e nuovi calciatori, con l’obiettivo di disegnare il futuro del Diavolo.

Cambierà l’allenatore, dicendo addio definitivamente a Sérgio Conceição, verranno venduti alcuni big della rosa e verrà introdotta una nuova figura in società. Un nuovo DS, con Fabio Paratici ed Igli Tare in pole per ricoprire questo ruolo.

Nel mentre che verranno decisi i nuovi interpreti, Zlatan Ibrahimovic si sta già muovendo sul mercato. Ha sondato due dei calciatori preferiti dai tifosi rossoneri, facendogli già immaginare quella che sarà la rosa della prossima annata.

Giocare d’anticipo

I due obiettivi sono due centrocampisti, nello specifico un mediano ed un trequartista. Il primo servirebbe a controllare maggiormente il ritmo di gioco e a dare più stabilità alla mediana rossonera, uno dei punti dolenti della rosa, mentre il secondo ad avere un ricambio di qualità e duttile, dato le sue capacità di interpretare più ruoli nella zona offensiva del campo da gioco.

C’è però da far fronte alla concorrenza, tra cui quella di Giuseppe Marotta e la sua Inter, motivo per cui il Milan ha già avviato i contatti con i loro entourage. Farli vestire rossonero è una priorità, pertanto giocare d’anticipo è la chiave per strappare quanto prima un accordo.

Partito l’assalto

Al netto del budget messo a disposizione per la prossima sessione di calciomercato estiva e le cessioni che avverranno, Gerry Cardinale, patron del club e di RedBird, ha già dato l’ok per finalizzare le due operazioni. Vuole dare al Milan finalmente un nuovo volto e tornare a vincere quanto prima.

E si è prefissato di farlo con Samuele Ricci, calciatore della Nazionale Italiana e del Torino e Arda Guler, titolare della Nazionale Turca e jolly del Real Madrid. Due giovani che hanno una intera carriera davanti e che devono ancora esprimere appieno il loro potenziale ma che sono già pronti ad essere protagonisti nei migliori palcoscenici mondiali per far ritornare il Diavolo ai vertici.