Allegri rimane senza squadra: out anche l’anno prossimo | Si sono riempite tutte le panchine

Non c’è più spazio, è costretto a rimanere fermo per un altro anno: i club hanno scelto il nuovo allenatore, Allegri rimane senza panchina

In un modo o nell’altro Massimiliano Allegri riesce sempre a prendersi i titoli delle prime pagine. Che sia nell’ultima gara con la Juventus con la vittoria della Coppa Italia e la giacca lanciata, o nel suo anno sabbatico, il mister livornese è sempre chiacchierato.

Durante questa stagione sono uscite decine di notizie riguardanti il suo futuro. È stato accostato a qualunque club, sia italiano che estero, ma fino ad ora non si ha ancora la certezza di quale squadra guiderà l’anno prossimo.

Fino ad adesso la destinazione più papabile era il Milan. I rossoneri, reduci da una delle stagioni più caotiche della loro storie, lasceranno andar via al 100% Sérgio Conceição al termine del campionato, motivo per cui avevano già contattato Allegri per un ritorno.

Stessa cosa la Juventus. L’esonero di Thiago Motta che ha sancito il fallimento di un intero progetto, implica che i bianconeri vogliano un allenatore esperto. E tra quelli disponibili sulla piazza, il più indicato non può che esser lui.

Via vai di notizie

Tante, troppe informazioni che girano, soprattutto sui vari social network, ma in conclusione, la verità qual è? Ad oggi sta nel mezzo. Allegri non ha una panchina e la sta cercando, ma siamo sicuri che i club vogliano esclusivamente lui?

Indubbiamente è tra i migliori in circolazione, il suo curriculum parla da sè. È un allenatore esperto, decisamente vincente e che ha una capacità innata di creare gruppo tra i suoi calciatori e gestirli. Il problema è uno: che non è l’unico candidato.

A mani vuote

L’estero lo ha escluso lui stesso. Ha sempre avuto proposte dai migliori club del mondo, come Real Madrid e Manchester United, tanto per citarne un paio, ma la sua intenzione è sempre stata quella di rimanere in Italia. In Serie A, tra le big del campionato, le panchine sono già occupate e ben salde e chi necessita di un nuovo allenatore ha già scelto chi ricoprirà quel ruolo.

Il Napoli ha Antonio Conte, l’Atalanta ha ancora Gasperini per un altro anno di contratto, l’Inter ha Simone Inzaghi. Restano la Vecchia Signora ed il Diavolo, che però sembrano aver già trovato la soluzione. La prima che ha ufficializzato Igor Tudor come traghettatore, che verrà confermato in caso di qualificazione alla prossima edizione di UCL, la seconda ha virato su Cesc Fabregas, freddando la pista che lo legava ad Allegri negli ultimi giorni. Si attendono risvolti nelle prossime settimane ma il rischio è che Allegri possa rimanere a mani vuote.