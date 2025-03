Lo ha ammesso dopo la sosta: stagione finita per il difensore azzurro | “Mi devo operare”

L’ha svelato dopo la sosta per le Nazionali, i tifosi sono rimasti sotto shock dalla notizia: non vedrà più il campo, dovrà operarsi

In un modo o nell’altro la sosta dedicata alle Nazionali porta sempre brutte notizie. E di fatti è arrivata l’ennesima, secondo la quale il calciatore ha comunicato ufficialmente che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo farà rientrare direttamente l’anno prossimo.

Una bruttissima tegola, che non ci voleva in questa parte della stagione. Siamo nel momento clou, praticamente alle battute finali dove si decide il tutto per tutto e dove una società raccoglie i frutti di un percorso durato almeno 10 mesi.

Una perdita cruciale per il mister, i suoi compagni e la sua tifoseria, essendo uno dei titolarissimi della rosa. Tra l’altro questo lungo stop arriva nel periodo in cui stava performando al meglio, a tal punto da trattarsi di una migliori annate della sua carriera.

Il destino è stato purtroppo crudele con lui. Già più volte durante l’annata aveva accusato fastidi, ma mai si pensava che fossero così dolorosi e che l’avrebbero costretto a rimanere così a lungo fuori dal rettangolo verde di gioco.

Stagione finita

La vittima dell’infortunio è Patricio Gabarrón Gil, comunemente noto come Patric. Il difensore della Lazio lottava già da mesi con questo problema, divenuto così fastidioso che ha dovuto cedere all’operazione, facendo rimanere i tifosi sotto shock per la notizia.

Ha subito una lesione longitudinale al peroneo corto, ancora da definire i tempi di recupero. La retroguardia biancoceleste perderà dunque un suo pilastro, dopo Castellanos, proprio quando stanno competendo per acciuffare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Comunicato ufficiale

Lo stesso calciatore ha spiegato la vicenda sui propri profili social: “Cari laziali, questo messaggio è per voi. Vi devo una spiegazione. In questi mesi si sono dette tante cose, ma voglio assicurarvi che ho sempre dato tutto me stesso, lottando fino all’ultimo, per tornare a fare ciò che amo di più: giocare a calcio. A Novembre, durante la partita contro il Como, ho avvertito un forte dolore alla caviglia. Pensando che non fosse nulla di serio, ho continuato a giocare per un mese e mezzo, aiutandomi con antinfiammatori e infiltrazioni. Ma alla fine, quella stessa caviglia mi ha fatto capire che non potevo più andare avanti. Dopo essermi sottoposto a degli esami, è arrivata la diagnosi: lesione longitudinale del peroneo corto”.

Ha poi continuato e concluso la didascalia del suo post: “A quel punto avevo due opzioni: operarmi subito o tentare la via della terapia conservativa. Senza esitazione, ho scelto la seconda strada, per evitare di non rientrare in tempo per questa stagione, ma, nonostante tutti gli sforzi, la forza nella caviglia non tornava. Avrei voluto esserci ancora, ma il dolore e instabilità mi hanno costretto a prendere una decisione che mai avrei voluto immaginare: sottopormi all’operazione chirurgica. Adesso inizia un nuovo percorso. Lavorerò ogni giorno per tornare più forte di prima“.