Milan, proposta indecente: il grande ritorno del capitano | Di nuovo a Milanello per salvare il club

Un’idea clamorosa ma allo stesso tempo romantica: la proposta indecente per il grande ritorno del capitano al Milan.

C’è grande fiducia a Milanello dopo i sei punti conquistati grazie alla doppia vittoria con Lecce e Como.

Il Milan è ora a meno 6 dall’obiettivo quarto posto – diventato vitale dopo l’eliminazione in Champions e il fallimento per la rincorsa dello Scudetto – e la prossima sfida contro il Napoli potrebbe essere decisiva.

Ma la dirigenza sta guardando già al futuro ed è ben consapevole che, con ogni probabilità, a fine stagione si cambierà qualcosa.

Ecco quindi che nelle ultime ore spicca una proposta a dir poco indecente che potrebbe aprire al clamoroso scenario di un ritorno del capitano sulla panchina rossonera.

Di nuovo in rossonero per far ritornare grande il Milan

L’esperienza di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza potrebbe chiudersi con una disastrosa retrocessione in B, dopo aver giocato una stagione di altissimo livello nel 2024. Una sentenza che – se dovesse arrivare alla fine del campionato – affonderebbe le radici soprattutto nei demeriti (non pochi) della dirigenza, incapace di rinforzare la rosa nel mercato di gennaio e dare all’allenatore una squadra all’altezza.

Ecco perché, nonostante l’ultimo posto in classifica, il lavoro dell’ex difensore di Lazio e Milan non è del tutto da bocciare e, anzi, attira comunque grande attenzione anche dai top club. Ragion per cui nelle ultime ore si è aperta la possibilità di un ritorno clamoroso in rossonero proprio da parte del tecnico romano.

Le parole dell’allenatore

Intervistato da Amazon Prime Video, Alessandro Nesta ha parlato della sua carriera da giocatore e ora da tecnico del Monza. L’ex difensore della Nazionale e capitano del Milan ha parlato anche di un possibile “ritorno” a Milanello, questa volta però sulla panchina occupata oggi da Conceicao. “Magari ce cascano” ha risposto il 49enne in modo ironico, senza però nascondere la voglia di aiutare la sua veccia società a ritornare grande.

Se entrambi i club dovessero decidere di cambiare a fine anno, le due strade potrebbero finire per incrociarsi e, magari, andare di pari passo. Nesta sulla panchina del Milan sarebbe una scelta quasi naturale, come lo fu per Gattuso o Seedorf. Un’ipotesi che non dispiace ai tifosi e che potrebbe realizzarsi molto presto.