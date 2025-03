Ci portiamo anche Maignan, ormai è deciso: va nella Capitale | Lo ha convinto il nuovo allenatore

Il portiere rossonero sempre più vicino ad un addio: dalla Capitale stanno spingendo per averlo il prima possibile.

Parlare della stagione del Milan in termini positivi è praticamente impossibile, almeno fino a questo punto dell’anno.

La squadra rossonera è fuori dalla corsa Scudetto ed è stata eliminata praticamente subito dalla Champions League. Agli uomini di Conceicao resta solo la speranza del quarto posto finale e una semifinale di Coppa Italia difficilissima contro l’Inter.

Ma l’annata del club di Milano sarebbe alquanto disastrosa se non dovesse arrivare nemmeno la qualificazione alle coppe europee, con conseguente perdita economica e di appeal, oltre alla partenza di alcuni big.

Ma c’è chi potrebbe avere già le valigie in mano e aver programmato il suo futuro prossimo dopo l’esperienza a Milanello. Dalla Capitale stanno infatti spingendo per avere Mike Maignan e un suo trasferimento imminente non è affatto un’ipotesi da escludere.

Il portiere francese va via?

Non ci sono molti dubbi nel dire che l’estremo difensore del Milan e della Nazionale francese è tra i più forti in Europa e nel mondo. Lo ha dimostrato durante tutta la sua esperienza in rossonero e anche nell’ultima lotteria dei rigori contro la Croazia in Nations League.

Sono numerosi i club internazionali che vorrebbero approfittare di questo momento di debolezza della società milanese per tentare l’assalto al giocatore e concludere l’affare. Ma questa volta c’è più di semplici voci di mercato.

Pronta un’offerta

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, quotidiano sportivo inglese, sia il Chelsea che l’Aston Villa starebbero puntando seriamente su Mike Maignan. A Londra stanno infatti scommettendo sull’arrivo a luglio del portiere francese, anche se non è ancora chiaro quale sarà la maglia che indosserà nella prossima stagione.

I Blues non avrebbero problemi a formulare un’offerta milionaria (non meno di 60 milioni di euro) e concludere l’affare in poco tempo, ma ance i Villans ci starebbero facendo un pensierino. Emery non ha ancora deciso se continuare con Emiliano Martinez e dare ancora spazio all’argentino, ma se così non dovesse essere l’assalto a Maignan è quasi garantito.