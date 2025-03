Ambulanza a Milanello | Salta il derby di Coppa: il giocatore si è operato nella notte

Sarebbe stato determinante per la partita, ma è stato costretto a saltare il big match per un’operazione improvvisa nella notte.

Parlare del momento difficile che sta vivendo il Milan comprende un alto rischio di girare il dito nella piaga e infierire su quello che è il mood diffuso nella tifoseria rossonera.

Chi si aspettava infatti una sorta di rinascita o almeno un sussulto di orgoglio nella gara contro il Napoli è rimasto deluso: un’altra sconfitta che – con ogni probabilità – taglia fuori la squadra lombarda dalla lotta per la qualificazione in Champions.

Ma ciò che è successo negli ultimi due giorni a Milanello è piuttosto emblematico di tutto quello che è stato l’anno – terribile – della squadra di Conceicao.

L’allenatore portoghese ha infatti dovuto rinunciare ad uno dei giocatori più importanti della rosa proprio alla vigilia dell’importante sfida di campionato. Un’emergenza nella notte lo ha costretto ad andare in ospedale e ora salterà anche il derby di Coppa.

Doveva giocare, ma invece è stato operato

Erano le prime ore del mattino quando il cellulare di Sergio Conceicao ha iniziato a squillare insistentemente. Sullo schermo del telefono del mister c’era il nome del medico della squadra e, non appena la chiamata si è aperta è arrivato il gelido verdetto: nella notte Loftus-Cheek ha avuto un attacco di appendicite acuta. Dovrà essere operato.

Una notizia che ha avuto immediatamente il sapore di una sentenza, soprattutto per il fatto che si è aggiunta alla comunicazione dell’indisponibilità di Thiaw e delle difficoltà fisiche di Leao. Difficoltà non da poco che si sono aggiunte alle mancanze tecniche e che hanno certamente contribuito alla sconfitta del Maradona.

Arrivano i messaggi di cordoglio

Ma oltre al risultato negativo arrivato dopo la partita contro il Napoli e la preoccupante posizione in classifica, a Milanello tutti pensano alla disavventura del centrocampista inglese, ex Chelsea. Il 29enne è stato operato d’urgenza per eliminare il problema di appendicite e resterà quindi indisponibile per alcune settimane prima di tornare a disposizione dell’allenatore. Salterà quindi sicuramente il derby di Coppa Italia contro l’Inter previsto per il 2 aprile, mentre sono in forte dubbio se sfide – decisive – di campionato contro la Fiorentina e l’Udinese.

Numerosi i messaggi di vicinanza che sono arrivati nelle ultime ore al giocatore rossonero: “Guarisci presto, Ruben!” ha scritto la società sui suoi canali sociale. Tanti anche gli auguri di pronta guarigione da parte dei suoi compagni di squadra e non, oltre che dai tifosi rossoneri che dovranno fare i conti anche con questa brutta notizia.