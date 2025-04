“Conte è milanista”: arriva l’annuncio di Manna in diretta, due anni di contratto firmati da mesi

Giovanni Manna ha spiazzato tutti, compresi i tifosi napoletani: Conte dirà addio al Napoli, ha già sposato il Milan

Il Napoli di Antonio Conte non intende mollare la presa per lo Scudetto. La vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi per 2-1 contro l’Udinese di Kosta Runjaić aveva fatto tremare i tifosi partenopei, rassicurati successivamente dalla vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona.

Con lo stesso risultato della partita tra i nerazzurri ed i bianconeri ne è uscito sconfitto è il Milan di Sergio Conceição. I rossoneri continuano a non riuscire ad uscire dalla loro crisi, sprofondando sempre più in basso nella classifica di Serie A.

Decisivo è stato l’approccio nella prima metà di gioco, che ha immediatamente indirizzato la partita a favore dei partenopei. Prima la rete di Matteo Politano al 1‘, poi quella di Romelu Lukaku al 19‘; ininfluente il gol del subentrato Luka Jovic all’84′.

E così gli azzurri si portano a 64 punti in classifica, rimanendo a sole 3 lunghezze dai rivali. Mancano 8 partite alla fine della stagione, un finale di fuoco che determinerà dopo un’intera annata chi alzerà il tanto desiderato tricolore.

Futuro incerto

Oltre ad esser estremamente tesi per queste ultime settimane di campionato, i tifosi del Napoli sono preoccupati per il futuro del club. Nello specifico del loro allenatore, che non potrebbe essere più lo stesso nella prossima stagione.

Un vero e proprio incubo dopo che la scorsa disastrosa stagione ne hanno ingaggiati 3 diversi: Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Con Conte credevano di aver trovato finalmente una stabilità ma le voci che lo vedono lontano dalla Campania si fanno sempre più insistenti.

Dai rivali

Già si era capito che qualcosa non andasse dalle frizioni che ci sono state tra il mister leccese ed il Presidente Aurelio De Laurentiis durante il calciomercato invernale. A confermarlo però è lo stesso Giovanni Manna, DS del club, che nell’intervista pre partita non ha per nulla rassicurato i partenopei.

A Sky ha detto: “Il mister ha ancora due anni di contratto, noi siamo focalizzati sulla partita di oggi: ogni altro tipo di discorso è superfluo. L’anno scorso ha deciso di sposare questo progetto: speriamo che voglia continuare con noi“. Dir “speriamo” fa intendere che abbia già comunicato di andar via e che vogliano fargli cambiare idea, confermando i rumours di un suo addio. Una situazione complicata da gestire soprattutto se alle porte c’è il Milan, che rivoluzionerà l’intera squadra durante l’estate ed ha scelto l’ex Inter, Juventus e Chelsea come nuovo condottiero.