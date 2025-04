La pazienza stavolta è finita: Conceicao, arrivano le dimissioni UFFICIALI | “Danneggiata la reputazione”

Il mister del Milan è rimasto deluso dalla prestazione dei suoi a Napoli, ha rassegnato le dimissioni, la reputazione è stata danneggiata

Con la sconfitta di Napoli il Milan può dire addio alle speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Le rivali hanno tutte vinto, tranne la Lazio, e il distacco, anche per centrare il pass per una delle altre due competizioni europee, si allunga, con otto giornate ancora al termine del campionato.

Primo tempo nettamente insufficiente per i rossoneri che hanno subito la rete dello svantaggio dopo un solo minuto, siglata da Politano. Un’altra sbavatura difensiva a permesso a Romelu Lukaku di raddoppiare, trovandosi da solo davanti a Maignan.

La reazione nella ripresa è stata importante, con diverse occasioni fallite, come il rigore mal calciato da Gimenez che si è fatto ipnotizzare il suo tiro dal dischetto da Meret che ha addirittura bloccato la sua conclusione.

A niente è servito il goal, sotto misura, messo a segno da Jovic, che è entrato bene in partita, sfiorando nei minuti di recupero il pari. Una sconfitta che fa male a tutto l’ambiente, a pochi giorni di distanza dal match d’andata della semifinale di Coppa Italia, primo dei due derby.

Conceicao e un compito fallito, con lui il Milan non ha svoltato

I malumori di mister Sergio Conceiçao sono trapelati dal suo portavoce Francisco Empis, con la dirigenza distante e un clima all’interno dello spogliatoio non del tutto roseo.

Le difficoltà non sono mancate al tecnico portoghese che non è stato in grado di risollevare le sorti di una stagione troppo altalenante rispetto alla qualità dell’organico che ha avuto a disposizione, con investimenti cospicui nella finestra di riparazione che non hanno sortito gli effetti sperati a livello di rendimento.

Le dimissioni sono state inevitabili, la reputazione del mister del Milan è stata rovinata

Conceicao ha smentito le voci inerenti a un suo malessere nei confronti della situazione in casa Milan ed Empis ha deciso in maniera ufficiale di dimettersi, chiedendo scusa per quanto è emerso.

Queste le sue parole: “Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sergio Conceiçao, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore“.