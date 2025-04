“Ibrahimovic verrà licenziato”: preso Paratici, il Milan fa piazza pulita | Annuncio in diretta

Il Milan è pronto alla rivoluzione. Fuori Ibrahimovic, dentro Paratici: affidarsi all’esperienza per tornare a vincere nell’immediato

L’ambiente Milan è sempre più caotico, d’altronde la stagione che stanno attualmente vivendo i rossoneri parla da sè. C’è una divisione totale tra la società e la tifoseria, frutto dei pessimi risultati conseguiti sul terreno di gioco in tutte le competizioni.

A parte la vittoria della Supercoppa Italiana e la Coppa Italia ancora in discussione, il resto è un vero e proprio disastro. Oltre 100 milioni spesi durante le sessioni di calciomercato per essere attualmente noni in Serie A ed esser usciti fuori dalla Champions League ai playoff.

Non sono bastati la permanenza e gli arrivi di giocatori di caratura internazionale. Il problema del Diavolo è ancora più profondo e dato che pur passando i mesi è ancora irrisolto, non si deve far altro che rivoluzionare la società da cima a fondo.

Gerry Cardinale, patron dei rossoneri e di RedBird lo sta già facendo. Ha iniziato dalla dirigenza, cambiando il potere ed il ruoli assegnati ad ognuno dei presenti, compreso Zlatan Ibrahimovic, che sembra non essere più intoccabile.

Cambio delle gerarchie

Mentre Giorgio Furlani è divenuto il braccio destro del proprietario del Milan, Geoffrey Moncada è stato retrocesso nuovamente a capo scout e lo svedese ha apparentemente perso i suoi poteri. Ad avvalorare questa tesi è la sua prolungata assenza di 3 settimane, che ha destato molti sospetti ai tifosi e la nomina di un nuovo DS.

Tutto andrà nelle mani di Fabio Paratici, che è ad un passo dalla firma. L’incontro con lui a Dubai è stato molto positivo, c’è sinergia tra le idee riguardanti il futuro del club, motivo per cui è pronto a ritornare in Italia dopo la sua esperienza alla Juventus.

Licenziato per far spazio ai nuovi

Il suo arrivo che lo rende inevitabilmente la figura centrale del nuovo progetto, spaventa e non poco i sostenitori rossoneri. Come riportato dai loro post sui vari social network temono che Ibrahimovic venga licenziato, e che dunque il Milan perda uno dei suoi punti di riferimento:

Nel momento in cui Ibrahimovic verrà licenziato quelli che lo hanno insultato fino a ieri diranno che non c’entrava nulla ed è stato il capro espiatorio del cattivo Furlani, sicuro — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) March 26, 2025

Si attendono nuovi risvolti in merito alla vicenda. Nel mentre si sta cercando di capire se resterà o meno Moncada data la candidatura di Lorenzo Giani per il ruolo di responsabile dell’aria scouting. Il suddetto ha sempre lavorato insieme a Paratici negli ultimi anni e vorrebbe continuare a farlo. Insomma, c’è tanta carne al fuoco nell’ambiente rossonero ed è tutto pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua storia.