Capitano rossonero, stagione finita: la caviglia si è girata malissima | Lascia il campo in barella

Fatale l’andata delle semifinali di Coppa Italia per il capitano del Milan, pesante infortunio per lui e stagione finita in anticipo

Nella prima settimana di aprile sono andate in scena le due semifinali d’andata di Coppa Italia. Il derby di Milano aveva una valenza importante, oltre alle rivalità tra le due tifoserie. La squadra di Inzaghi si presentava a questo impegno con l’obiettivo di alimentare il sogno di conquistare, 15 anni dopo, il Triplete, dato che è in corsa anche per la vittoria del campionato e della Champions League.

Per questo motivo il tecnico emiliano ha deciso di non fare turnover, con le seconde linee che sono state protagoniste nello scorso weekend, quando le reti di Arnautovic e di Frattesi sono servite per battere l’Udinese e conservare la vetta della classifica.

I rivali del Milan sono stati, invece, sconfitti dal Napoli e hanno dovuto dire definitivamente addio alle velleità di recuperare il distacco dal quarto posto e qualificarsi alla prossima Champions League, ora lontana nove punti a otto giornate dal termine della serie A.

La Coppa Italia resta il percorso più immediato per evitare l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione che rappresenterebbe un vero fallimento del progetto che è stato intrapreso dopo la fine del quinquiennio con Pioli in panchina.

Ha lasciato il campo durante la semifinale di Coppa Italia

Nell’altra semifinale il Bologna ha ipotecato il passaggio in finale dopo la netta vittoria a Empoli, con la doppietta di Dallinga e l’ennesima rete di Riccardo Orsolini. Un successo netto e meritato che certifica l’ottimo momento di forma degli emiliani.

L’unica nota stonata della serata del Castellani è l’infortunio subito da Davide Calabria che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nella ripresa, poi sostituito da Holm.

Che tipo di infortunio ha subito il capitano rossonero

L’ex capitano del Milan ha riportato un infortunio alla caviglia della gamba sinistra e, stando a quanto ha riportato SportMediaset, rischia di terminare in anticipo la stagione, non potendo aiutare la sua nuova squadra a centrare la seconda qualificazione di fila in Champions e a vincere un trofeo.

Le condizioni del terzino saranno valutate nei prossimi giorni ma le sensazioni non sono affatto positivo, con il giocatore preoccupato per un possibile movimento innaturale della gamba.