Gimenez non basta: Ibra mette sul piatto 52 milioni | Il messicano è già dimenticato

Gimenez non convince il Milan, il messicano sarà sostituito, Ibrahimovic ha individuato il bomber ideale per rilanciare i rossoneri

Dopo il rigore sbagliato a Napoli, continuano le perplessità dei tifosi del Milan riguardo a Gimenez. Il bomber messicano è arrivato nella finestra di riparazione dal Feyenoord, con un investimento di 35 milioni per convincere il club olandese a lasciarlo partire a campionato in corso.

L’impatto è stato positivo, con una serie di reti, tra cui quella nei playoff di Champions League, proprio contro la sua ex squadra, che non è bastato, però, per qualificare i rossoneri per gli ottavi di finale della competizione europea.

Nelle recenti partite il suo rendimento è calato a vista d’occhio con un’incisività realizzativa in calo. In questo rush finale di stagione il suo contributo sotto porta era atteso e importante per alimentare le speranze di un quarto posto che è, adesso, troppo distante.

La Coppa Italia rappresenta l’ultima occasione per salvare la stagione e staccare il pass per una coppa europea, dato il nono posto in classifica, un piazzamento decisamente al di sotto delle aspettative e della qualità dell’organico, incapace di svoltare con l’arrivo di Conceicao in panchina.

Gimenez sta deludendo, la conferma passa dalle prossime partite

E così la dirigenza si sta muovendo per capire come rendere più produttiva la fase offensiva, intervenendo sul mercato la prossima estate. La conferma di Gimenez sarà decisa sulla base delle prossime gare, con il mister che ha intenzione di dargli ancora fiducia, confidando in un suo riscatto.

Con il probabile cambio di allenatore e l’ipotetica cessione di Rafael Leao, il Milan potrebbe cambiare modulo e schierare un doppio centravanti. In quel caso sarebbe necessario mettere sotto contratto un’altra punta che possa garantire la doppia cifra.

Chi è la nuova idea del Milan per rinforzare l’attacco

Il profilo che appare molto gradito a Zlatan Ibrahimovic è quello di Moise Kean che ha una clausola rescissoria di 52 milioni, inserita al momento della firma con la Fiorentina la scorsa estate, ma che sarà valida solo dal 1 al 15 luglio.

L’attaccante azzurro, classe 2000, sta disputando una stagione di alto livello in Toscana e ha ritrovato anche la maglia della Nazionale. Ha forza fisica, corsa e precisione nel tiro che lo rendono ideale per aiutare il Milan a tornare ai vertici in Italia.