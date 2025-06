Tu al Napoli? Te lo scordi | Firma fino al 2030: Juventus, sgarbo ai campioni d’Italia

Calciomercato Napoli, niente da fare per il suo arrivo in azzurro: firma con la Juventus fino al 2030, Conte beffato dall’ex club

E’ un Napoli a dir poco insaziabile quello che sta andando in scena in questo calciomercato estivo. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di Kevin De Bruyne (a parametro zero dal Manchester City) ed a breve quella di Luca Marianucci in arrivo dall’Empoli.

Questi, però, sono solamente gli antipasti di un mercato che si preannuncia bollente e ricco di colpi di scena. Anche in negativo visto che, proprio nelle ultime ore, è arrivata una brutta batosta per gli azzurri.

A compiere uno sgambetto ai campioni di Italia ci ha pensato l’acerrima rivale di sempre: vale a dire la Juventus. A quanto pare i bianconeri hanno convinto il calciatore, che interessava parecchio ai partenopei, a firmare un contratto fino al 2030.

Nulla da fare per mister Conte visto che, proprio nelle ultime ore, è arrivata anche l’ufficialità da parte del club bianconero che ha confermato la notizia. Una soddisfazione per i tifosi della “Vecchia Signora” che, in questo modo, hanno compiuto uno sgarro al loro ex allenatore.

Calciomercato Napoli, azzurri beffati dalla Juventus: firma fino al 2030

Il Napoli, in passato, avrebbe messo nel mirino Nicolò Savona. Almeno questo è quello che ha annunciato, diverse settimane fa, il giornalista campano Valter De Maggio. Il difensore bianconero, a quanto pare, sarebbe rientrato nella lista dei desideri di De Laurentiis. Nulla da fare visto che l’ex Next Generation ha appena firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030.

Giurando, in questo modo, fedeltà alla “Vecchia Signora”. Il classe 2003 ha iniziato la storia d’amore con i bianconeri dall’età di 8 anni. Questo il comunicato della società: “Nicolò ha potuto conoscere tutte le categorie del club acquisendo esperienza e maturando con costanza annata dopo annata“.

Napoli beffato dalla Juventus, il calciatore continuerà ad essere bianconero

La Juventus non riparte solamente da Igor Tudor, ma anche da Nicolò Savona. Il terzino destro, che ha fatto il suo esordio grazie a Thiago Motta, è stata una delle poche rivelazioni della passata stagione. Il club bianconero ha deciso di puntare fortemente su di lui in ottica futura.

Quella di Savona è la prima operazione ufficiale che porta la firma del nuovo dirigente, il transalpino Damien Comolli. Il 22enne è pronto a dare il suo importante contributo anche in questo Mondiale per Club.