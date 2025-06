Un altro anno da calciatore? Faccio il dirigente | Scarpe al chiodo: l’incubo dell’Inter sta per dire stop

L’idea di appendere, in maniera definitiva, le scarpette al chiodo sta prendendo piede: l’incubo dei nerazzurri è ad un passo dall’addio

Dopo anni di onorata carriera, in cui si è tolto anche alcune soddisfazioni a livello personale, il calciatore sta seriamente pensando di appendere definitivamente le famose scarpette al chiodo.

Gli anni passano per tutti. Questo è una cosa certa. Soprattutto per i calciatori quando si accorgono che la benzina si sta esaurendo e non c’è alcun modo di fare il pieno.

Il mondo del calcio giocato è pronto a perdere uno dei suoi protagonisti. Anche se, allo stesso modo, l’atleta è pronto a rimanerci. Ma con un altro ruolo: da dirigente.

Questa, almeno, sarebbe l’idea posta dalla società nei confronti di uno degli incubi dei nerazzurri degli ultimi anni. La risposta definitiva potrebbe arrivare anche nelle prossime ore.

L’incubo dei nerazzurri pronto al ritiro, può diventare dirigente: le ultime

Il suo contratto andrà in scadenza tra poche settimane, precisamente il 30 giugno. Si trova ad uno dei bivi più importanti della sua vita: continua a giocare a calcio oppure arrendersi ed, allo stesso tempo, intraprendere una carriera da dirigente. Il protagonista in questione è Alessandro Florenzi. Uno degli uomini-spogliatoio del “Diavolo” che è pronto a cambiare ruolo. La clamorosa indiscrezione arriva direttamente da via Aldo Rossi. Il club gli avrebbe offerto un ruolo nella dirigenza.

Una opportunità per l’ex Roma che, in questi anni, è stato vittima di numerosi infortuni che hanno condizionato particolarmente la propria carriera. Una mossa strategica visto che i vertici alti rossoneri vogliono continuare a mantenere una figura di riferimento all’interno dell’ambiente. Nonostante il pochissimo contributo alla causa, Florenzi ha sempre dimostrato di essere sia un uomo che un valido professionista. Pronto a dare il proprio contributo qualora ce ne fosse stato bisogno.

Milan, si attende la risposta del calciatore: il ruolo da dirigente lo attende

Sono ore cruciali per il nativo di Vitina che sta seriamente pensando a cosa fare del suo futuro. La voglia di continuare a giocare a calcio c’è sempre. Così come c’è il rischio che altri infortuni, come quelli rimediati negli ultimi anni, possano seriamente condizionarlo ancora.

A prescindere dalla decisione che prenderà una cosa è certa: sia in campo che dietro ad una scrivania, Florenzi resterà una figura di spicco nell’ambiente rossonero.