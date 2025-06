Sta succedendo davvero, Verratti sta per firmare col nuovo club in serie A | Colpo di scena: non è il Pescara

Marco Verratti pronto per una nuova avventura, in Serie A: clamoroso colpo di scena che riguarda il pescarese

Dopo una lunga carriera trascorsa in Francia, guidando il centrocampo del Paris Saint Germain, Marco Verratti nel 2023 ha preso una importante decisione: ovvero quella di trasferirsi, con la sua famiglia, in Qatar per intraprendere una nuova avventura.

La squadra in questione che gli ha offerto un importante ingaggio è l’Al-Arabi. Il percorso calcistico, con questi ultimi, secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi sarebbe arrivato al termine.

Ed il motivo è un altro: giocare in un nuovo club. In molti pensavano ad un clamoroso ed, allo stesso tempo, romantico ritorno da dove tutto è iniziato: ovvero a Pescara. La squadra del suo cuore che, pochi giorni fa, è ritornata in Serie B vincendo la finale playoff contro la Ternana.

Anche Marco era presente allo stadio per seguire i biancazzurri. Non solo perché ha investito 1,5 milioni di euro, rivelando il 40% del club. Il suo futuro, però, non sarà nel Delfino. Almeno per il momento. Bensì altrove.

Verratti, nuova avventura in arrivo: firma con un club di Serie A

Nuova avventura in Serie A per Marco Verratti. Non quella italiana visto che, ad onor del vero, non ha mai giocato nel massimo campionato del nostro Paese. Una nuova avventura sì in Serie A, ma quella del Qatar. A quanto pare il centrocampista, dopo due stagioni tra le fila dell’Al-Arabi, è pronto a firmare con l’Al-Duhail. Proprio la squadra dove milita una vecchia conoscenza del calcio italiano, vale a dire Luis Alberto (ex Lazio).

Questo è quanto fa sapere il sito “Foot Mercato“. Il classe ’92 è pronto a lasciare il suo club a parametro zero dopo aver messo a segno 4 gol e 12 assist in campionato negli ultimi due anni. L’ex stella della nazionale italiana è pronta a dare il proprio contributo nel team dove milita un altro ex Serie A: si tratta di Krzysztof Piatek.

Verratti, a breve la firma: il club pronto ad accoglierlo a braccia aperte

Come annunciato in precedenza l’ex pilastro del centrocampo di Roberto Mancini, ai tempi della Nazionale italiana, dovrebbe approdare all’Al-Duhail a parametro zero.

Con Luis Alberto è pronto a formare un centrocampo di assoluta qualità e. molto probabilmente, uno dei migliori nel campionato qatariota. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del club.