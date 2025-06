Spalletti, la Nazionale è solo un ricordo | L’ex bianconero lo pretende: “Vieni e vinciamo tutto”

La Nazionale è solamente un ricordo per Luciano Spalletti, l’ex ct è pronto a ripartire con una nuova panchina: l’ex bianconero lo vuole

La delusione dell’esonero, comunicatogli da Gabriele Gravina e gli altri vertici della Figc, di quasi una settimana fa sembra essere solamente un lontano ricordo per Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo, dopo la parentesi azzurra durata nemmeno due anni, è pronto a ripartire.

Una nuova avventura per l’ex Napoli che, tra pochi giorni, potrebbe annunciare agli amanti del calcio il suo impiego. Non in una squadra qualunque, ma in uno dei club più importanti del Paese.

Anche perché, di questo suo accostamento in panchina, se ne sta parlando da qualche ora. Di ufficiale non c’è ancora nulla, anche se mancherebbe davvero poco per l’accordo.

C’è molto di più: a volerlo in panchina è proprio l’ex bianconero. Lo stesso che lo ha avuto solamente come avversario, ma adesso vuole che sia allenato proprio da Spalletti.

Oramai non si sta parlando d’altro se non del possibile trasferimento dall’Italia all’Arabia Saudita da parte di Luciano Spalletti. Ed il motivo è facilmente intuibile: l’Al-Nassr, dopo Stefano Pioli, ha serie intenzioni di convincere l’ex ct della Nazionale ad accettare la proposta del ricchissimo club arabo. Anche perché, proprio Pioli, sarebbe ad un passo dal ritorno in Italia visto che è finito nel mirino della Fiorentina (per lui si tratta di un ritorno nel club gigliato).

Tra il manager emiliano e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo l’avventura sta per terminare dopo nemmeno un anno dal suo arrivo. Tanto è vero che sta per risolvere il suo accordo da 12 milioni di euro (netti) a stagione fino al 2027 per ritornare in Serie A. Commisso, infatti, ha già ottenuto il “sì” del tecnico di Parma. Segno del fatto che Spalletti è il primo nome per la sua sostituzione. Possibile che nelle prossime ore possa arrivare una di quelle proposte che non si possono rifiutare.

D’altronde Spalletti non sarebbe il primo tecnico italiano a trasferirsi in Arabia Saudita. Prima di lui era stato il turno di Stefano Pioli, Roberto Mancini e l’ultimo Simone Inzaghi.

L’Al-Nassr, però, non ha alcun dubbio e lo vuole per la panchina. Soprattutto approfittando del fatto che, da poco, si è liberato dalla Nazionale italiana. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale.