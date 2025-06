Grazie De Laurentiis, ma rifiuto la panchina | L’allenatore cambia idea dopo nemmeno un mese: trattativa saltata

Clamoroso colpo di scena, De Laurentiis rifiutato nelle ultime ore dal mister: cambia idea dopo nemmeno un mese

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Un clamoroso annuncio quello che spiazza l’intero ambiente del club.

Ed, in particolar modo, il numero uno dello stesso: De Laurentiis. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che l’allenatore ha deciso di cambiare idea.

Un dietrofront clamoroso, dopo nemmeno un mese dalla decisione, ha deciso di non accettare la proposta offertagli dal presidente.

Segno del fatto che la trattativa è saltata e, di conseguenza, il club dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

De Laurentiis rifiutato, il tecnico ha detto “no”: clamoroso colpo di scena

I tifosi del Napoli possono stare tranquilli visto che il protagonista, in questione, di questa vicenda non riguarda il loro condottiero Antonio Conte. Ed, allo stesso tempo, non riguarda nemmeno la squadra campione d’Italia. Ci spostiamo in Serie B dove c’è un altro De Laurentiis che guida un altrettanto club. Stiamo parlando del Bari di Luigi De Laurentiis, figlio del noto produttore cinematografico. I “Galletti”, dopo aver vissuto una stagione tutt’altro che esaltante, sono alla ricerca di un nuovo allenatore in vista del prossimo campionato.

Il principale indiziato ad accomodarsi sulla panchina dei pugliesi portava al nome di Alessandro Nesta. Il campione del mondo 2006, dopo l’esperienza al Monza (prima esonero poi ritorno dopo poche settimane), è rimasto senza panchina dopo che il contratto con i brianzoli è andato in scadenza. Al suo posto Paolo Bianco. Nesta, come annunciato dal sito “Tuttomercatoweb”, ha preferito non prendere altre decisioni e proposte per non compromettere la sua carriera da allenatore.

De Laurentiis rifiutato, il tecnico non ne vuole sapere: caccia ad un nuovo allenatore

Pochi giorni fa l’ex difensore, in quel di Roma, avrebbe rifiutato l’offerta presentata da Luigi De Laurentiis che lo voleva fortemente come allenatore del Bari. Un progetto, quello del club biancorosso, che non ha convinto più di tanto Nesta reduce dalla sua prima esperienza (tutt’altro che positiva) da allenatore in Serie A. Un progetto (con contratto di due anni) composto da giovani di buone speranze e da calciatori da acquistare in prestito. Per il nativo di Roma potrebbero arrivare anche proposte da campionati esteri.

Segno del fatto che il club pugliese dovrà cercare un nuovo allenatore. Non dimenticando, però, che in libro paga c’è ancora Moreno Longo. Il nome che piace, adesso, è quello di Ignazio Abate reduce da una buona stagione alla Ternana poco prima del suo esonero (a sorpresa). Altrimenti si seguono altre piste con più esperienza come Rolando Maran e Fabio Caserta che, da poco, ha rescisso con il Catanzaro.