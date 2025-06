Clamoroso Theo Hernandez: arriva la chiamata di Stefano Pioli | RIpartono insieme in Serie A

Clamoroso colpo di scena in questa sessione di mercato, Stefano Pioli pronto a ritornare in Serie A: vuole con sé anche Theo HernGandez

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Dopo nemmeno un anno dalla sua partenza il tecnico Stefano Pioli sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A.

Segno del fatto che l’esperienza alla guida dell’Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo (da qualche giorno hanno confermato che il rapporto col calciatore proseguirà), potrebbe terminare da un momento all’altro.

In questa sua nuova e possibile avventura, su una panchina italiana, potrebbe non essere da solo ma in compagnia di un suo fedelissimo ai tempi del Milan.

Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Theo Hernandez che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe lasciare il Milan dopo sei anni dal suo arrivo.

Pioli pronto a ritornare in Italia, con lui Hernandez: le ultime

Tra le pochissime panchine vacanti della Serie A spicca quella della Fiorentina. L’intero ambiente gigliato è rimasto a dir poco spiazzato in merito all’annuncio delle dimissioni di Raffaele Palladino. A nulla sono valsi i tentativi di Commisso e Pradé nel farlo rimanere in viola. Il tecnico napoletano, dopo aver portato la squadra all’ennesima qualificazione in Conference League, ha deciso di voltare pagina e di rimanere senza lavoro. Come suo sostituto, però, il nome che piace particolarmente alla dirigenza è quello di Stefano Pioli.

Per il tecnico sarebbe un ritorno in quel di Firenze dove ci ha vissuto per quasi due anni. Secondo quanto annunciato dalle ultime informazioni pare che il club e l’allenatore abbiano trovato l’accordo. Mancherebbe ancora l’ufficialità. L’annuncio atteso è per il 2 luglio. Prima bisognerà risolvere il contratto con l’Al-Nassr. Non è da escludere, però, che in questa sua nuova avventura fiorentina possa raggiungerlo anche Theo Hernandez. Una semplice ipotesi di mercato, anche se fino ad ora non esistono trattative del genere.

Pioli verso il ritorno in Italia, lo segue un suo pupillo? Le ultime

Per il momento l’idea di un possibile approdo di Theo Hernandez alla Fiorentina è Fantacalcio. Per il semplice motivo che sul nazionale francese c’è da considerare il forte interesse da parte dell’Atletico Madrid che vuole riportarlo a casa.

Dal 2007 al 2016 ha fatto le trafila delle giovanili ed un anno nella squadra “B” dei Colchoneros. Con un Milan che non parteciperà a nessuna competizione europea è molto difficile che i pezzi pregiati rossoneri possano rimanere in rosa.