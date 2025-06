Kim scartato da Kompany: si chiude in Serie A | Accordo raggiunto a queste cifre

Niente da fare per Kim min-Jae che non rientrerebbe affatto nei piani di Kompany, addio al Bayern Monaco: si valuta il ritorno in Serie A

La Serie A la conosce molto bene, seppur ci abbia giocato solamente per una stagione. Tra l’altro indimenticabile visto che conquistò lo scudetto con la maglia del Napoli. In quel campionato risultò essere il miglior difensore del campionato.

Ovviamente stiamo parlando di Kim min-Jae che, la stagione successiva, accettò l’offerta irrinunciabile proveniente dal Bayern Monaco che, in termini difensivi, volle ripartire proprio dal nazionale sudcoreano.

A distanza di due anni, però, la sua avventura in Germania potrebbe essere giunta al termine. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi tedeschi pare che, appunto, il tecnico Vincent Kompany sia pronto a non puntare più su di lui.

Segno del fatto che si aprono, sempre di più, le porte in merito ad un ritorno in Italia da parte del centrale asiatico. Ci sarebbe, in particolar modo, un club pronto a fare follie pur di averlo per rinforzare il reparto difensivo.

Kim verso il ritorno in Serie A, al Bayern non c’è più posto: le ultime

Il Bayern Monaco, come annunciato dal sito “Fichajes.com”, starebbe seguendo un altro difensore. Si tratta di Maxime Esteve, anni 23, in forza al Burnley. Un calciatore che conosce benissimo Kompany visto che lo ha allenato proprio nel suo periodo in Inghilterra. Adesso è pronto a seguire il suo ex allenatore in Bundesliga. Questo significa solamente una cosa: ovvero il possibile addio di Kim min-Jae.

Sul classe ’96 potrebbe farci un pensierino il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Anche se, bisogna ribadirlo, non si tratta affatto di una trattativa semplice. Per tanti motivi. In primis perché la valutazione del calciatore è molto alta ed arriva verso i 40 milioni di euro (se non oltre). Da non sottovalutare, invece, il fatto che il club rossonero non parteciperà ad alcuna competizione europea. Un qualcosa che non attira particolarmente un calciatore importante come l’ex azzurro.

Serie A, il ritorno di Kim non è impossibile: il sudcoreano in uscita dal Bayern

Una trattativa difficile, ma non impossibile. Come tutte le operazioni di calciomercato. Kim vuole giocare con continuità. Cosa che, a dire il vero, non ha avuto gran modo di fare col Bayern nella stagione appena conclusasi.

Adesso il suo obiettivo è quello di fare bene in vista dell’imminente Mondiale per Club. Poi sarà il tempo di vacanze e, di conseguenza, pensare al futuro. Il Milan ci pensa, così come altri club stranieri pronti a tentare l’affondo.