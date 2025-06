Torno in serie A e mi porto Osimhen: bloccato Spalletti per luglio | Arriva l’annuncio

Nuova avventura per Luciano Spalletti, dopo l’esperienza in Nazionale l’ex ct sta per ritornare in Serie A

L’esperienza con la Nazionale italiana si è conclusa dopo quasi due anni. Anche se poteva andare decisamente meglio visto che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pesante ed umiliante sconfitta contro la Norvegia.

Nell’ultima partita contro la Moldavia è arrivata la vittoria per gli Azzurri che, però, non hanno affatto convinto. Nemmeno contro una squadra, sulla carta, decisamente inferiore rispetto alla nostra Nazionale.

Una atmosfera particolare e diversa visto che è stata l’ultima, sulla panchina azzurra, per Luciano Spalletti che già sapeva di essere stato esonerato il giorno prima della sfida. Il mister di Certaldo, infatti, non ha nascosto la sua delusione per aver mancato gli obiettivi.

Una delusione che, però, è pronta a svanire immediatamente visto che potrebbe seriamente ritornare in Serie A. Almeno questo è il pensiero di un campione del mondo come Fulvio Collovati che ne ha parlato nel corso della trasmissione, su Rai2, “Non Solo Mercato“.

Spalletti, dopo la Nazionale una nuova avventura in Serie A: le ultime

Luciano Spalletti, da qualche ore, è nuovamente in piazza e, di conseguenza, considerato un allenatore svincolato di lusso. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il suo cv parla forte e chiaro. Segno del fatto che un suo ritorno in Serie A non è una ipotesi affatto da escludere. Ne è sicuro Collovati che, intanto, “programma” già il futuro del tecnico toscano.

Parole, quelle dell’ex calciatore ed attuale opinionista, arrivate poco dopo la fine del match vinto dagli Azzurri nella serata di lunedì. C’è molto di più visto che a seguirlo ci sarebbe una sua vecchia conoscenza: si tratta di Victor Osimhen che sembra non essere così convinto di andare in Arabia Saudita (Al-Hilal sulle sue tracce).

Spalletti e non solo, presto una nuova avventura insieme dopo Napoli: c’è l’annuncio

Queste le parole di Collovati: “Vi do una primizia. Dopo il Mondiale per Club Spalletti diventerà il nuovo allenatore della Juventus. Osimhen lo raggiungerà ed andrà con lui per diventare il nuovo attaccante bianconero“. Un annuncio a dir poco clamoroso. Anche se, allo stesso tempo, dopo la notizia dell’esonero si erano intensificate sempre di più le voci di un suo possibile approdo come allenatore della “Vecchia Signora”.

Segno del fatto che la posizione di Igor Tudor non è così stabile. Il nativo di Spalato, infatti, era stato confermato sì dalla dirigenza dopo il Mondiale per Club (anche se non in maniera ufficiale), ma a questo punto è tutto nuovamente in discussione. Anche perché, nelle ultime ore, sembra che il bomber nigeriano avrebbe rifiutato milioni di euro provenienti dalla squadra allenata da Simone Inzaghi. Possibile che, dietro a questo rifiuto, ci sia proprio un possibile interesse della Juventus.