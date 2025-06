ULTIMORA Leao: scambio a Madrid con Rodrygo | I tifosi del Milan tornano a sognare

Clamorosa vicenda di calciomercato che vede come protagonista Rafael Leao, pazzesco scambio a Madrid con Rodrygo

Per Rafael Leao sono appena iniziate le vacanze. Dopo aver terminato gli impegni con la Nazionale portoghese, vincitrice della Nations League ai rigori contro la favorita Spagna, il lusitano è pronto a ricaricare le pile.

E, di conseguenza, a dimenticare questa stagione sportiva tutt’altro che positiva. Lo dimostra l’ottavo posto in classifica conquistato. Per nulla un ottimo risultato visto che non consentirà ai rossoneri di partecipare ad alcuna competizione europea.

Sarà una estate, quella per il classe ’99, molto calda. Non solo dal punto di vista delle vacanze e del sole, ma anche in ottica calciomercato. Non lo scopriamo di certo oggi che il suo profilo è stato inserito nella lista dei desideri di diversi top club. Sia stranieri che italiani.

Tanto è vero che si sta ipotizzando ad un clamoroso scambio, con Madrid “partecipante”, che vedrebbe Rodrygo in rossonero. Un colpo che, senza ombra di dubbio, farebbe sognare ed impazzire di gioia i tifosi del “Diavolo”.

Milan, Rafael Leao sempre più vicino ad un addio: Rodrygo al suo posto?

Rafael Leao, nell’ultimo periodo, è entrato fortemente nel mirino del Napoli. La società campione d’Italia deve ancora sostituire un certo Kvaratskhelia che, in questi mesi, ha fatto le fortune di Luis Enrique e di tutto il PSG. Il calciatore portoghese, però, sarebbe finito nel mirino di un altro importante club. Straniero. Si tratta del Bayern Monaco che può accontentare tranquillamente le possibili richieste del club rossonero verso il suo tesserato. Anche arrivando ad offrire una cifra che si avvicina tra gli 80 ed i 90 milioni di euro.

Soldi che, quasi sicuramente, il Milan sarebbe pronto ad investire nuovamente in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo principale per l’attacco, e sostituto ideale del calciatore lusitano, porta al nome proprio di Rodrygo. Fonti e media spagnoli fanno sapere che il calciatore non starebbe attraversando un periodo semplice. Soprattutto dopo l’addio di Carlo Ancelotti (che lo considera tutt’ora un pallino per la nazionale brasiliana) ed anche perché non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore, Xabi Alonso.

Calciomercato Milan, Leao via per arrivare a Rodrygo: le ultime

Difficile, se non impossibile, che Rafael Leao (insieme ad altri big e senatori della squadra) possa rimanere al Milan in vista della prossima stagione. Soprattutto considerando che la squadra di mister Allegri non parteciperà ad alcuna competizione europea.

Salgono, sempre di più, le possibilità che la società possa vendere degli importanti pezzi pregiati e fare un grande ed importante calciomercato. Magari partendo proprio dalle partenze di determinati calciatori ambiti dai più importanti club stranieri ed italiani.