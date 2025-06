“Vendo il Napoli”: l’offerta da 2,5 miliardi di euro | Tifosi e squadra sconvolti

De Laurentiis spiazza i tifosi del Napoli, l’offerta è irrinunciabile, la decisione del presidente sulla vendita del club

Il Napoli riparte dalla vittoria dello Scudetto e dalla conferma di Antonio Conte in panchina, convinto dal patron Aurelio De Laurentiis ad alzare l’asticella e cercare di togliersi soddisfazioni anche in Champions League.

Per farlo i partenopei devono rinforzare il proprio organico con seconde linee al livello dei titolari in modo da potere fronteggiare più competizioni e non trascurare il campionato, provando a difendere il titolo conquistato.

Il colpo Kevin de Bruyne è un segnale molto forte, con il talento belga, approdato in Campania dopo il mancato rinnovo con il Manchester City, che può fare la differenza in mezzo al campo con la sua classe fuori dal comune.

Un Napoli che pensa anche a un centravanti che possa ruotarsi con Romelu Lukaku, con Jonathan David principale indiziato a diventare il nuovo bomber della squadra, un altro eventuale arrivo a parametro zero, anche se l’operazione avrebbe comunque un costo esoso tra commissioni e ingaggio.

Un Napoli in salute dal punto di vista finanziario

Il presidente ha dimostrato di volere investire e il suo coraggio è stato premiato. La scorsa estate ha finanziato una campagna acquisti dispendiosa, nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen che dovrebbe avvenire a breve, dato il suo possibile approdo in Arabia all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Con la partenza del nigeriano e di Kvara, avvenuta durante la finestra di mercato di gennaio, De Laurentiis ha pareggiato i milioni spesi nella sessione estiva e potrà aggiungere nuovi tasselli alla rosa grazie agli introiti derivanti dallo Scudetto, mantenendo così in attivo il bilancio.

De Laurentiis ammette tutto, arrivata una maxi proposta per vendere il Napoli

De Laurentiis è stato protagonista della conferenza stampa di fine stagione e ha ribadito la sua volontà di non vendere il club: “Non mi sono mai preoccupato delle valorizzazioni, fino a quando sarò in vita sarò qui, poi dopo i miei figli decideranno che fare“.

Inoltre, ha rivelato di avere rifiutato un’offerta enorme: “Nel 2018 mi è arrivata offerta di 900 milioni di dollari. Se mi offrono 2,5 miliardi io non vendo. Il calcio Napoli si identifica con la napoletanità, con un’idea che vogliamo portare avanti“.