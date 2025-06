ULTIMORA Pogba, torna dove tutto era iniziato: l’agente è arrivato a Milano per la firma

Paul Pogba torna dove ha iniziato la sua carriera, l’agente è stato avvistato a Milano nelle ultime ore, la firma è a un passo

Paul Pogba ha scontato la squalifica per doping e attende una proposta allettante per proseguire la carriera. Molte le incognite che stanno facendo storcere il naso a molti club. Il francese è arrivato a percepire ingaggi che solo poche squadre in Europa potevano permettersi e il primo passo è una consistente riduzione del proprio stipendio.

Inoltre, dopo essere stato a lungo lontano dal terreno di gioco, le sue condizioni fisiche andranno testate, con il rischio di problemi fisici che è concreto, fattore che ne ridurrebbe il potenziale contributo in mezzo al campo.

Pogba ha rescisso il contratto che lo legava alla Juventus e adesso può accasarsi in una nuova squadra come parametro zero, elemento che lo rende un’occasione di mercato in questa sessione estiva.

A 33 anni vuole ritagliarsi un posto da protagonista, anche se, da tempo, non è più il talento straripante che ha fatto le fortune della Nazionale francese e dei bianconeri.

L’agente di Pogba è a Milano, ha incontrato i vertici della società

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interessamento del Milan, con Max Allegri che lo ha valorizzato al massimo e lo ha voluto di nuovo a Torino quando è tornato allenatore della Juventus quattro anni fa.

L’agente Enzo Raiola è stato avvistato a Milano ma nella sede dell’Inter. Il suo incontro non era, però, per parlare di un approdo ai nerazzurri, che hanno annunciato Chivu come nuova guida tecnica, dopo l’addio di Inzaghi.

Pogba torna a casa, avviati i colloqui con il club e firma vicina

Pogba, invece, ha avuto dei colloqui con il Monaco. I biancorossi hanno concluso la Ligue 1 al terzo posto e hanno staccato il pass per la prossima Champions League. Questo traguardo raggiunto spinge la proprietà a ingaggiare profili di esperienza e Paul è uno di questi.

Dallo scorso novembre Pogba si è allenato in solitaria per mantenersi in forma in vista di una possibile nuova avventura. In Francia ha iniziato la sua carriera, con l’accademia del Le Havre, per poi approdare al Manchester United e poi in Italia.