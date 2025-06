Mario Balotelli guadagna senza giocare: cifra mostruosa | Lo hanno ricoperto di soldi

Mario Balotelli si è visto recapitare sul conto corrente una cifra da capogiro, il guadagno è spropositato, ecco come ha fatto

Mario Balotelli è tornato in Serie A nella stagione appena trascorsa senza riuscire a trovare spazio nel Genoa. Le divergenze del passato con Vieira, una forma fisica non ottimale e il rientro dei titolari gli hanno precluso il giusto minutaggio, tanto da rendere inevitabile la separazione con i liguri.

L’ex stella della Nazionale è stato intervistato di recente da Francesca Fagnani nel programma Belve e ha fatto sapere di essere in procinto di trasferirsi in America, dove potrebbe concludere una carriera che poteva essere migliore dato l’indiscusso talento.

Per il centravanti una serie di errori comportamentali hanno inficiato la sua permanenza in top club italiani ed europei, con poche soddisfazioni personali rispetto agli insuccessi, con le aspettative dei media che non lo hanno aiutato mentalmente a performare.

E così ha dovuto vestire maglie sempre meno prestigiose, con promesse di rilancio che non si sono mai realmente avverate, con l’etichetta del fuoriclasse mai sbocciato che lo ha perseguitato nell’ultimo decennio.

Balotelli ha ricevuto un bonifico milionario, ecco come ha guadagnato una simile cifra

Una consolazione è arrivata dal punto di vista giudiziario. Balotelli ha vinto la causa che aveva intentato nei confronti dell’Adana Demirspor per inadempimento contrattuale. L’accusa era relativa a stipendi non pagati, con il calciatore che avrà un indennizzo poco superiore ai tre milioni, cifra che corrisponde al denaro non percepito durante la sua permanenza in Turchia.

Mario ha fatto ricorso agli organi competenti della FIFA che hanno riconosciuto le sue richieste e condannato il club a versare sul suo conto quanto era stato pattuito negli accordi contrattuali.

Balotelli ha fallito il rilancio con il Genoa, il suo futuro sarà lontano dall’Italia

Per Balotelli si conclude una vicenda spiacevole che non serve, però, a restituirgli le chance sprecate nel corso della sua parentesi calcistica, con un talento espresso soltanto a sprazzi e con una continuità di rendimento che gli è sempre mancata.

La pazienza degli allenatori, dei tifosi e dei compagni di squadra non ha sortito l’effetto sperato e per Balotelli la parabola è stata sempre più discendente, fino all’occasione di mettersi di nuovo in mostra in Italia tra le fila del Genoa, con i buoni propositi che si sono infranti.