Leao, scambio con il Barcellona: “vale solo 60 milioni” | Allegri si prende il vecchio pallino in attacco

Rafael Leao, clamoroso scambio con il Barcellona: “Vale solamente 60 milioni di euro”. Allegri vuole il vecchio pallino in attacco

In vista della prossima stagione il Milan sa benissimo che dovrà necessariamente cancellare quella passata tutt’altro che da ricordare. Ok la vittoria della Supercoppa Italiana sollevata al cielo in quel di Riyad, ma per il resto poco o nulla.

Anzi, decisamente nulla visto che la squadra si è piazzata all’ottavo posto in classifica che non le consentirà di partecipare ad alcuna competizione europea. Una beffa non da poco per i tifosi che hanno sonoramente fischiato la squadra nelle ultime partite.

Senza Europa vuol dire solamente una cosa: molti big pronti a fare le valigie. Anche perché le richieste, nei loro confronti, di certo non mancano. Lo sa molto bene Rafael Leao che, negli ultimi giorni, è finito al centro di numerosi rumors di mercato.

Tanto è vero che, adesso, il suo nome è stato accostato (ancora una volta) al Barcellona. Non è un mistero che il club catalano lo segua da diversi anni, ma una vera e propria trattativa non c’è mai stata. Qualcosa, però, potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Rafael Leao nel mirino del Barcellona, ipotesi scambio con i blaugrana

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato la nota emittente sportiva spagnola “El Chiringuito TV” che ha fatto il punto della situazione in merito al futuro del nazionale portoghese. Il Barcellona, a quanto pare, non avrebbe mai cancellato dalla lista dei desideri il nome di Rafael Leao per rinforzare il reparto offensivo. Tanto è vero che il presidente Laporta sarebbe disposto ad avviare una trattativa con una offerta interessante.

Uno scambio che potrebbe agevolare anche il Milan visto che, secondo quanto annunciato dai giornalisti spagnoli, sarebbe stato inserito anche il nome di Dani Olmo. L’esterno d’attacco campione europeo con la Spagna piace tantissimo al Milan da diversi mesi e potrebbe fare al caso di mister Allegri per la prossima stagione. Una possibile operazione che potrebbe arrivare attorno ai 60 milioni di euro, più il cartellino dell’ex Lipsia.

Calciomercato Milan, Leao in uscita: scambio clamoroso col top club

Rafael Leao potrebbe, molto presto, diventare oggetto del desiderio in questa sessione estiva del calciomercato. Tanto è vero che il suo nome sarebbe finito anche nella lista dei desideri del Napoli di Antonio Conte come sostituto ideale di Kvaratskhelia.

A spegnere ogni tipo di entusiasmo, però, ci ha pensato un altro giornalista ed esperto di calciomercato come Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo, infatti, ha fatto sapere che il portoghese per Allegri è incedibile. Le cose, però, potrebbero cambiare solo in caso di arrivo di una offerta che non si può rifiutare.