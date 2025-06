I nerazzurri voglio Andrea Pirlo: arriva al posto di Inzaghi | Nuovo progetto con il “maestro”

Andrea Pirlo è stato contattato nelle ultime ore dai nerazzurri per prendere il posto di Inzaghi, stupore tra i tifosi

Andrea Pirlo ha avuto sin qua una carriera di allenatore dagli esiti alterni. Il suo debutto è stato alla guida della Juventus, dopo una breve parentesi con la Primavera. I bianconeri erano reduci da nove scudetti di fila e con l’ex regista si dovettero accontentare di alzare la Coppa Italia.

Il rendimento in campionato non gli ha consentito la conferma. Alla Sampdoria ha centrato i play-off dopo un’importante rimonta nel girone di ritorno, per poi essere esonerato poco dopo l’inizio della stagione appena conclusa, con i blucerchiati che sono retrocessi sul campo ma che potrebbero mantenere la categoria a causa della penalizzazione inflitta al Brescia.

La serie B che ha visto alcune sorprese, tra cui la promozione di un Pisa che ha disputato un’annata di alto livello e che si è meritata il ritorno nella massima serie del calcio italiano dopo ben 35 anni.

L’artefice di questa straordinaria cavalcata è stato Filippo Inzaghi, che ha centrato l’obiettivo per la seconda volta, dopo avere portato per la prima volta nella sua storia in serie A il Benevento.

Pirlo contattato dai vertici nerazzurri, prenderà il posto di Inzaghi

L’ex bomber del Milan e della Juventus ha deciso, però, di non seguire la squadra il prossimo anno e sta per trovare un accordo con il Palermo. Al suo posto il principale indiziato è proprio Andrea Pirlo, tra lo scetticismo della piazza.

Il curriculum del campione del Mondo 2006 non fa impazzire i tifosi nerazzurri che si aspettavano un profilo con una maggiore esperienza, come Paolo Vanoli che ha fatto molto bene al Torino e che è stato cacciato da Urbano Cairo.

Inzaghi cambia panchina, l’accordo è a un passo, la firma nelle prossime ore

Per i fratelli Inzaghi è tempo di cambiamenti. Simone ha accettato l’offerta dell’Al-Ahli e approda in Arabia, firmando un contratto faraonico da 25 milioni a stagione.

Per Filippo lo stimolo di sedersi sulla panchina di un club ambizioso come quello del capoluogo siciliano, con un pubblico da categoria superiore e che confida nella sua abilità di centrare le promozioni. Una nuova sfida stimolante per un tecnico che ha dimostrato di essere molto abile nel plasmare un gruppo vincente.