“Osimhen al posto di Leao”: lo scambio dell’estate è una bomba | Conte e Allegri si leccano i baffi

“Victor Osimhen al posto di Rafael Leao”, lo “scambio” dell’estate è pronto ad essere messo in atto: le ultime novitàUna stagione sportiva, quella che si è appena conclusa, da ricordare per il Galatasaray. Uomo copertina della squadra turca, senza ombra di dubbio, è proprio il calciatore che vedete inquadrato in foto: Victor Osimhen.

Con i suoi gol ha garantito al team giallorosso di conquistare la vittoria del campionato. Una stagione, appunto, da ricordare dal punto di vista realizzativo: ben 37 tra campionato, Europa League e Coppa di Turchia.

Il 30 giugno, però, il nazionale nigeriano farà ritorno in Italia, precisamente a Napoli, per la fine del prestito. Anche se, come tutti ben sanno, non disferà i bagagli visto che non rientra in alcun modo nei progetti tecnici sia di mister Conte che della società azzurra.

Nel frattempo, però, si ipotizza un clamoroso “scambio” che potrebbe essere attuato in estate. Al suo posto, infatti, potrebbe arrivare un certo Rafael Leao che non sarebbe disposto a rimanere al Milan il prossimo campionato. Soprattutto senza partecipazioni a competizioni europee.

Osimhen al posto di Leao, gli ultimi aggiornamenti: “scambio” dell’estate

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato “Il Mattino“. Il noto quotidiano campano si è voluto soffermare sullo straordinario calciomercato che sta facendo il Napoli. Non è un mistero che i partenopei siano ad un passo dal concludere l’accordo con Kevin De Bruyne (il belga effettuerà le visite mediche dopo gli impegni con il Belgio). Per rinforzare il reparto offensivo si fa, appunto, il nome del nazionale portoghese.

Questa è l’idea del ds Manna, ovvero quella di puntare sul forte esterno d’attacco rossonero. Una trattativa non proprio semplice, ma nemmeno impossibile. Il Milan, per la sua cessione, potrebbe chiedere ben 75 milioni di euro. Guarda caso gli stessi soldi che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita per Osimhen. Il classe ’98 sarebbe finito nel mirino dell’Al Hilal che lo vorrebbe prima dell’inizio del Mondiale per Club negli USA.

Osimhen, futuro già scritto: intanto Leao scalpita sempre di più

Aurelio De Laurentiis, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di badare a spese e vuole rinforzare il suo Napoli ancora di più per la prossima stagione. L’idea di portare in azzurro un campione come Leao lo stuzzica e non poco.

La cosa certa è che Osimhen non rimarrà a Napoli, ma si farà di tutto per cederlo in Arabia. D’altronde l’Al-Hilal è disposto a sborsare fino a 30 milioni di euro, a stagione, per il calciatore pur di averlo. Non resta che attendere i prossimi giorni.