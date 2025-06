Con Gasperini puoi già fare le valigie: la Roma si disfa di lui, prima richiesta del tecnico

Calciomercato Roma, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Gian Piero Gasperini il tecnico inizia già a dettare legge

Di ufficiale c’è solamente il fatto che, dopo nove anni di collaborazione, l’avventura tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta si è conclusa nel pomeriggio di domenica 1 giugno.

Le due parti, insieme, si sono tolte un bel po’ di soddisfazioni: come raggiungere la qualificazione in Champions League in cinque occasioni e vincere il primo trofeo della storia, vale a dire l’Europa League nella notte magica di Dublino.

A meno di clamorosi colpi di scena, dell’ultimo minuto, nel futuro del tecnico di Grugliasco dovrebbe esserci la Roma. Sarà lui, infatti, a prendere il posto di Claudio Ranieri che non continuerà la propria avventura da allenatore.

In attesa del comunicato ufficiale il tecnico inizia già a dettare legge per quanto riguarda il calciomercato. L’obiettivo è quello di rivoluzionare, in parte, la rosa. Anche se c’è da segnalare la prima richiesta da parte del tecnico piemontese.

Calciomercato Roma, Gasp detta già legge: arriva la prima richiesta del mister

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato l’edizione de “Il Romanista“. Una settimana, questa, importante per il club giallorosso visto che ci sarà l’approdo di Gasperini nel centro sportivo di Trigoria. Il suo obiettivo è quello di riportare in alto il club dopo una stagione importante vissuta con Ranieri. Ma senza fare come i suoi predecessori: De Rossi prima e Juric poi.

Tantissime le questioni da risolvere. In particolar modo quella che vede come protagonista Lorenzo Pellegrini. Non è affatto un mistero che il futuro del capitano sia ancora del tutto incerto. Le richieste per il classe ’96 di certo non mancano. In particolar modo dall’Italia dove ci sono alcune squadre pronte ad avviare possibili trattative se i capitolini dovessero decidere di inserirlo nella lista dei possibili partenti.

Roma, futuro ancora da scrivere per il big: Gasp vuole sia fatta chiarezza

D’altronde il nome di Lorenzo Pellegrini, nell’ultima sessione invernale del calciomercato, è stato accostato (anche in più di una occasione) proprio all’Atalanta. Segno del fatto che il centrocampista potrebbe piacere nello scacchiere di gioco del Gasp anche in questa sua avventura in giallorosso.

Possibile che, nei prossimi giorni, possa esserci un confronto diretto tra le due parti: Gasperini, quindi, potrebbe avere un lungo colloquio con il calciatore per capire cosa fare. Il ds Ghisolfi, intanto, lavora per accontentare ad ogni tipo di richiesta del prossimo allenatore.