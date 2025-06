Non disfare i bagagli, qui non ti vogliamo più | Il PSG silura Skriniar: ritorna in Serie A definitivamente

Possibile ritorno in Serie A per il difensore slovacco - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Milan Skriniar non rientra, in alcun modo, nel progetto del PSG: possibile ritorno in Serie A per il difensore slovacco

La sua avventura, in terra parigina, potrebbe essere terminata dopo sole due stagioni. Ed anche nel peggiore dei modi. Stiamo parlando di Milan Skriniar che non ha pienamente convinto al PSG.

Lo dimostra chiaramente il fatto che, nell’ultima sessione invernale del calciomercato, il difensore slovacco è stato ceduto in prestito in Turchia (precisamente al Fenerbahce). Un campionato sì di tutto rispetto, ma non paragonabile a quelli top europei.

Dopo averlo preso a parametro zero dall’Inter, due estati fa, il classe ’95 è alla ricerca di nuovi progetti interessanti. La cosa certa è che non lo sarà al PSG visto che ha chiuso, in tutti i modi possibili, con il tecnico Luis Enrique.

A questo punto è molto probabile il fatto che il capitano della nazionale slovacca possa prendere in seria considerazione l’idea di ritornare in Italia. Anche perché ci sarebbero diversi top club pronti a puntare su di lui per rinforzare il reparto difensivo.

Skriniar, addio PSG: il ritorno in Serie A è più fattibile che mai

Il prestito ai turchi del Fenerbahce terminerà questo 30 giugno. Poi farà ritorno in quel di Parigi dove, però, non disferà affatto i bagagli. Segno del fatto che la sua avventura con il club campione d’Europa sarebbe davvero giunto alla conclusione. L’idea della dirigenza è quella di liberarsi, una volta e per tutte, del calciatore 30enne. Una cessione a titolo definitivo. Una ipotesi assolutamente da non scartare. Il difensore, infatti, potrebbe andare via per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Sulle sue tracce, già da diverso tempo, ci sarebbe la Juventus. I bianconeri potrebbero seriamente bussare alla porta di Al-Khelaifi per chiedere informazioni sul calciatore. Stesso discorso vale anche per il Milan. Anche se un passaggio ai “cugini” rossoneri, dopo aver vestito la maglia dell’Inter, è poco probabile. Non tanto per questo motivo, ma perché il “Diavolo” non parteciperà ad alcun tipo di competizione europea in questa stagione.

Skriniar, il ritorno in Serie A non è solo un sogno: spunta una terza ipotesi

Dopo Juventus e Milan potrebbe spuntare seriamente una terza ipotesi. Si tratta del Napoli che, in quel reparto, ha concluso l’arrivo di Luca Marianucci dall’Empoli. Skriniar, d’altronde, è uno dei pupilli di mister Conte visto che lo ha allenato nel biennio in nerazzurro.

La pista, che lo porterebbe nella squadra campione d’Italia, potrebbe risultare fattibile. Ovviamente bisogna anche considerare il possibile interesse di squadre straniere nei suoi confronti. Insomma, tutto da vedere.