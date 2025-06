Ciao Ciro, che ne dici di una “Last Dance” da noi? Immobile lascia la Turchia: con lui la Champions è assicurata

L’avventura in Turchia non è stata delle migliori, Immobile è pronto al riscatto: cambierà squadra per essere protagonista

C’è chi va in Turchia per dare una svolta alla sua carriera e cercare di rilanciarsi e c’è chi invece la considera solamente una parentesi della sua carriera. L’avventura di Ciro Immobile al Beşiktaş rientra nella seconda categoria, dato che dopo solamente un anno è già in procinto di terminare.

L’ex Lazio, era arrivato la scorsa estate come un vero e proprio Re ad Istanbul. E’ stato accolto dai propri tifosi in maniera encomiabile, così come dal club stesso che l’ha convinto con un contratto biennale da 6 milioni di euro annui.

Il bomber non ha però soddisfatto le aspettative, non rivelandosi la punta di diamante del reparto offensivo della squadra turca. Nonostante la media di praticamente un gol ogni due gare, 19 reti in 41 presenze, il Presidente ha deciso di scaricarlo.

Ancor più sorprendente è che fu lui stesso a dirlo durante una recente conferenza stampa. Espresse tutta la sua delusione nei confronti del classe 1990, dichiarando che al termine della stagione avrebbe dovuto immediatamente lasciare i bianconeri.

Aggiornare la classifica marcatori

Ed è per questo che il miglior marcatore della storia dei biancocelesti ha deciso di ritornare dove si è sempre reso protagonista: in Serie A. La sua volontà risiede nel voler tornare nel suo paese d’origine, l’Italia ed aggiornare il suo bottino per scalare la classifica marcatori.

Attualmente occupa l’ottavo posto con 201 reti all’attivo. E’ a –24 dalla top 3 occupata da Nordhal, che potrebbe raggiungere in una sola stagione facendo riferimento alla sua media gol degli ultimi anni, a –49 da Francesco Totti e a –73 da Silvio Piola.

Ritorno in Italia

L’ipotesi di vederlo giocare nel nostro campionato è oramai realtà. Fino a poche settimane fa sembrava impossibile ma ad oggi è decisamente fattibile dato che sulle sue tracce ci sono due top team della nostra Serie A, che stanno già trattando con il Beşiktaş.

Su di lui c’è la Fiorentina di Stefano Pioli, alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Moise Kean, ed il Milan di Massimiliano Allegri, che sta per salutare Tammy Abraham e Luka Jovic. Il suo contratto scade nel 2026 ed in più ha 35 anni, dunque l’esborso per il suo cartellino sarà tutt’altro che un problema, va solamente trattato il suo stipendio, che ovviamente non potrà esser eguagliato. Lui però vuol tornare assolutamente in patria, per cui l’operazione si farà. Si attende di conoscere per quale società firmare, con entrambe che hanno l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione di UEFA Champions League.