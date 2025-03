Conceicao come Stefano Pioli: “Piena fiducia della società” | Ibra ha deciso di tenerlo per il 2026

Sergio Conceicao potrebbe restare alla guida del Milan anche per la prossima stagione, c’è un precedente che sorride al portoghese e che riguarda Pioli

Conceicao è per molti destinato a lasciare la panchina del Milan al termine del campionato. I rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive ma restano al nono posto in classifica, anche se la qualificazione alla Champions League è un obiettivo non del tutto accantonato, visto che, a nove giornate dalla conclusione della serie A, dista soli sei punti e i molti scontri diretti in programma tra le rivali fanno ancora sperare la piazza in una rimonta.

Il tecnico portoghese, che è subentrato al connazionale Paulo Fonseca negli ultimi giorni del 2024, non è riuscito a dare una svolta al rendimento della squadra.

La dirigenza ha cercato di aiutarlo e gli investimenti sul mercato non siano mancati nella finestra di riparazione, con un attacco stravolto grazie all’arrivo di Gimenez e di Joao Felix e l’addio di Morata e di Okafor.

In campionato la media punti è pressoché identica al predecessore che aveva messo nelle condizioni Conceicao di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions ma la sconfitta a Zagabria contro la Dinamo di Cannavaro e i playoff persi contro il Feyenoord hanno provocato l’eliminazione del Diavolo dalla competizione.

Il precedente che fa sorridere Conceicao, il suo addio dal Milan non è così scontato

Sergio Conceicao potrebbe restare al timone del Milan anche la prossima stagione nel caso in cui la proprietà volesse dargli fiducia come è capitato con Stefano Pioli nella prima delle cinque stagioni nel capoluogo lombardo.

Il mister emiliano chiuse il primo campionato con i rossoneri al sesto posto finale, che valse la qualificazione al secondo turno preliminare di Europa League.

Fiducia a Conceicao per tornare a vincere, con Pioli la scelta si rivelò azzeccata

Il rinnovo di contratto fu deciso dopo l’ottimo girone di ritorno in una serie A interrotto a causa dello scoppio della pandemia e con uno Zlatan Ibrahimovic che si aggregò alla rosa, diventando il leader dello spogliatoio.

La conferma di Pioli portò gli effetti sperati, con un secondo posto l’anno successivo e lo scudetto nella stagione 2021-22, che mancava da 11 anni nella bacheca del club. E se proseguendo con Conceicao i risultati fossero gli stessi?