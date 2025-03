Il nuovo allenatore è Cesc Fabregas: annuncio dal club | L’anno prossimo si punta allo Scudetto

Ribaltone clamoroso, sarà lui l’allenatore che gli farà vincere il tricolore: Cesc Fabregas ad un passo dalla firma

Tra le sorprese in Serie A e nel calcio mondiale, figura un nome di un calciatore che ha avuto una carriera straordinaria. Ha vinto tutto ciò che poteva conquistare sia con il club che con la Nazionale, e a dargli ancor più merito è il fatto che sia stato protagonista in ogni torneo.

Parliamo di Cesc Fabregas, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel Como nel 2023, ha deciso di diventarne l’allenatore. Una scelta che inizialmente poteva sembrare azzardata ma che in realtà ha svelato le sue straodinarie capacità al di fuori del rettangolo verde di gioco.

Lo spagnolo ha portato a questo sport una ventata di aria fresca. Un nuovo modo di giocare e di interpretare le partite, oltre ad una mentalità fuori dal comune, inculcando in chiunque faccia parte dei lariani un unico obiettivo: rendere la società grande ed arrivare sul tetto del mondo.

Sembra utopia o il classico fantasticare ma in una realtà come quella degli Azzurri è un sogno che si può realizzare. Soprattutto se continueranno ad avere lui alla guida, anche se sarà difficile trattenerlo data la richiesta dei migliori top club d’Europa.

Nato come perfezionista

È ancora agli inizi della sua carriera da tecnico, ha ancora moltissimo da imparare ma già si nota che è diverso dagli altri. Lo si vede soprattutto da come lavora ai dettagli, dall’attenzione ai particolari e da abbia la maniacalità della perfezione.

Tanto per dirne una, quando fu ricostruita la palestra del Centro Sportivo di Mozzate, fece posizionare le finestre in modo che affacciassero sul campo di allenamento principale. Per quale motivo? Perchè così i calciatori infortunati hanno costantemente davanti ai loro occhi il loro obiettivo e possono dare il 110% per raggiungerlo.

Nuova avventura

Numerose caratteristiche ben viste da molte società, tra cui il Milan che lo ritiene tra i candidati principali per rivestire il ruolo da allenatore nella prossima stagione. I rossoneri diranno addio a Sérgio Conceição al termine della stagione, e starebbero pensando di avviare un progetto a lungo termine con l’ex Chelsea, Arsenal e Barcellona.

La scelta dipenderà molto dal nuovo DS in arrivo, con Paratici in pole, ma la pista si fa sempre più calda. Le voci di un possibile matrimonio tra le parti continuano a farsi sempre più incessanti, sancendo che i loro destini prima o poi dovranno incrociarsi. Si attendono novità nei prossimi giorni ma la sua quotazione è notevolmente salita. L’anno prossimo potremo già vedere Fabregas sulla panchina di una big.