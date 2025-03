Il regalo ad Allegri arriva dal Liverpool: primo colpo folle per l’estate | Ibra ha dato l’ok

Il Milan inizia a costruire il suo futuro, Ibrahimovic è pronto a piazzare il primo colpo: in arrivo un campione dal Liverpool

La stagione che sta vivendo il Milan è una delle più caotiche della sua storia. Nonostante gli enormi sforzi della società impiegati nell’acquisto di tanti calciatori nelle ultime due sessioni di calciomercato e nell’ingaggio di due allenatori, i risultati non sono arrivati.

Siamo a Marzo ma l’annata rossonera si può già tranquillamente definire fallimentare. In campionato non sono mai entrati nella lotta Scudetto, ricoprendo attualmente addirittura la nona posizione in classifica ed in Champions League sono usciti a causa della Dinamo Zagabria e del Feyenoord, squadre nettamente alla loro portata.

Hanno vinto la Supercoppa Italiana e sono in semifinale di Coppa Italia, ma per un club come quello del Diavolo non basta. Qualificarsi alla massima competizione per club è il minimo da ottenere ed i rossoneri, a meno di clamorose sorprese, non ci riusciranno.

Un vero e proprio mistero dato che la rosa è nettamente tra le favorite. Un calo inispiegabile della maggioranza dei singoli ed un rendimento altalenante generale hanno condotto il Milan a sprofondare in un dirupo, motivo per cui a fine anno sarà rivoluzione.

Cambia tutto

Gli interpreti della rosa non saranno più gli stessi, soprattutto senza UCL. A questo si aggiungerà un cambio drastico nella dirigenza, con la firma di un nuovo DS ed una riduzione di poteri a Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, ed un nuovo allenatore.

L’avventura di Sérgio Conceição è oramai arrivata al capolinea. L’ex Porto ha provato di tutto per risollevare la squadra ma non ci è riuscito. Sarà mandato via a fine stagione per dar spazio al ritorno di un grande ex, Massimiliano Allegri, che già sta costruendo lo scheletro futuro dei rossoneri.

Primo colpo

Il primo ruolo in cui interverranno sarà il centrocampo. L’obiettivo è ricreare l’equilibrio che si ottenne nell’anno dello Scudetto con Bennacer, Kessie e Tonali, affiancando un nuovo mediano a Fofana che controlli maggiormente il ritmo di gioco e dia più libertà a Reijnders.

Tra i tanti nomi presenti sul taccuino, è spuntato un calciatore dei Reds. Parliamo di Wataru Endo, classe 1993 arrivato in Inghilterra nell’Agosto 2023 dallo Stoccarda. Il giapponese porterebbe esperienza e qualità alla mediana del Milan ed arriverebbe ad un prezzo vantaggiosissimo. Si parla di una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro, della quale le due società stanno già discutendo. Si attendono nuovi risvolti ma la pista è calda: il Diavolo è pronto a strapparlo dalla Premier League per farlo giocare in Serie A.