Ultim’ora Formula 1, sport cancellato per sempre | Comunicato devastante: il Mondiale non avrà un vincitore

Non è più come prima e la situazione si rivela sempre più in declino. Ora il cambiamento non è più una semplice sensazione.

Non serve essere dei veri appassionati e maniaci della Formula Uno per ricordare le meravigliose Domeniche di anni fa, passati davanti al televisore a guardare le auto più veloci al mondo.

Erano momenti bellissimi, in cui non c’era bisogno di avere alcun abbonamento per vedere i piloti darsene di santa ragione sui circuiti di tutto il mondo.

Sorpassi, contro sorpassi, pit stop comandati e ordini di scuderia che resteranno nella storia.

Oggi le cose sembrano essere un po’ cambiate e ci sono dei dati che certificano il fallimento totale.

Niente più spettacolo

Diciamocelo chiaramente: da quando Michael Schumacher non c’è più nel mondo della Formula Uno – e della Ferrari – questo motorsport ha perso parecchio appeal, soprattutto nel nostro Paese. Ovviamente questa non è l’unico fattore determinante che ha provocato un calo di spettatori in Italia: l’impatto è dovuto molto probabilmente anche allo stop della trasmissione tv in chiaro e dunque alla necessità di avere un abbonamento pay peer view.

Secondo la famosa e seguitissima pagina Facebook Hammer Time, che cita P300.it, nelle prime 10 gare del 2025 i dati parlano di un aumento di spettatori rispetto al 2024, ma da quando esistono le informazioni raccolte da Auditel.

Dati preoccupanti

Non è più un mistero se si pensa al fatto che la Formula Uno è uno sport sempre meno seguito in Italia. Se consideriamo il fatto che il numero dei telespettatori, a partire da quest’anno, comprende anche i collegamenti online, i risultati potrebbero essere sovradimensionati. Il calo è di circa il 75%, considerando una media di 10,5 milioni di spettatori che si godevano in tv la Formula Uno in Italia circa 25 anni fa.

Dire addio alla trasmissione in chiaro, con approfondimenti, riprese dall’alto e sulle vetture, tutte gratis e incluse nel Canone Rai, è stato molto probabilmente il motivo che ha spinto molti a dire addio a questo sport che ha fatto la storia dei motori, anche nel nostro Paese. La Ferrari resta infatti una delle scuderie più amate dal pubblico di tutto il mondo, ma qualcosa negli anni si è comunque rotto, tanto da provocare un vero e proprio disincanto in milioni di appassionati che oggi preferiscono guardare altro di più appassionante e, probabilmente, gratuito.