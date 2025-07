“Ha già vinto”, polverone improvviso a Wimbledon | Sinner non scende nemmeno in campo

A Wimbledon scoppia un caso senza precedenti: Sinner non giocherà nemmeno, è già stato deciso il vincitore del torneo

Siamo nel vivo di Wimbledon, il torneo più antico della storia del tennis che si disputa su erba. È il terzo Grande Slam in ordine cronologico, preceduto dagli Australian Open e dagli Open di Francia, alla sua 138 esima edizione.

Il campione da battere sarà Carlos Alcaraz, che ha vinto le due ultime competizioni. E chissà se a batterlo sarà proprio Jannik Sinner, il suo più grande rivale, alla ricerca di riscatto dopo aver perso contro lo spagnolo la finale di Roma e del Roland Garros.

È questo il desiderio di tutti gli italiani, ritornare a vedere il loro miglior tennista di sempre trionfare nuovamente. Una vittoria sarebbe cruciale: non rappresenterebbe unicamente una coppa in più da aggiungere alla bacheca ma gli permetterebbe di lasciare alle spalle l’ultimo e complicatissimo periodo.

Ciò però è seriamente a rischio. Nelle ultime ore sta circolando una notizia secondo cui si sarebbe già deciso il vincitore di Wimbledon, rendendo inutile che l’altoatesino scenda in campo a lottare per conquistare il tanto desiderato trofeo.

Situazione complicata

Non ci voleva proprio un annuncio del genere, soprattutto in questo momento. Il classe 2001, nonostante abbia recentemente festeggiato un anno consecutivo da assoluto numero 1 nella classifica mondiale ATP, arriva con qualche strascico a livello emotivo e ciò non fa altro che peggiorare la situazione.

Per la prima volta nella sua carriera non aveva nascosto le proprie ambizioni e il giocare sull’erba era l’occasione perfetta per raggiungerle. Adesso dovrà dunque fare i conti con l’ennesima mazzata, difficilissima da digerire dopo le due finali perse.

Vittoria già decisa

In realtà si tratta di un semplice tweet di un tifoso, che non ha minimamente condiviso i sorteggi scelti per il torneo. Con modi nettamente discutibili e provocatori sottolinea che Alcaraz abbia avuto molta fortuna e che dunque abbia la strada spianata per vincere la terza edizione consecutiva.

Ha fatto riferimento nello specifico all’accoppiamento con Fabio Fognini. Il match disputato di certo non gli ha dato ragione dato che il 38enne è stato protagonista di una gara così spettacolare da esser andato vicinissimo alla vittoria del primo turno contro lo spagnolo. Wimbledon non è mai scontato e ci regala emozioni ogni partita: adesso sta a Sinner rimanere concentrato al massimo e lottare con le unghie e con i denti per vincere il suo primo torneo nel sobborgo londinese.