“BASTA CON SOMMER”, fulmine a ciel sereno | Ribaltone tra i pali: contatti immediati con il sostituto

Sommer sta per lasciare l’Inter, l’esperto portiere svizzero non convince Chivu, gli Oaktree proseguono con il rinnovamento dell’organico

L’Inter è stata eliminata agli ottavi di finale del Mondiale per Club dai brasiliani della Fluminense che hanno meritato il passaggio del turno e sconfitto una squadra che è parsa spaesata in campo e in precarie condizioni fisiche. Il torneo che i nerazzurri hanno disputato negli Usa è stato, comunque, importante per i circa 30 milioni di ricavo e per testare alcuni giocatori che potrebbero fare parte del nuovo ciclo.

Cristian Chivu ha dato fiducia ad alcuni prospetti del settore giovanile, da Pio Esposito a Valentin Carboni, che hanno risposto fornendo segnali incoraggianti e che potrebbero restare in prima squadra come seconde linee nel reparto offensivo.

La retroguardia, invece, ha mostrato alcune fragilità e un rinnovamento non è stato messo in atto, al momento, sul mercato, con gli innesti che si sono aggregati al gruppo che sono andati a completare il centrocampo e l’attacco.

Gli Oaktree hanno chiesto alla dirigenza di procedere con un progressivo ringiovanimento della rosa, dato che l’età media superava i 30 anni nella passata stagione, con la strategia di ingaggiare profili di prospettiva è funzionale anche in vista di un’ipotetica futura plusvalenza che sarebbe ossigeno per il bilancio.

Sommer può lasciare Appiano Gentile, l’Inter ha individuato il sostituto

Spesso decisivo in alcune partite chiave dell’annata appena conclusa, Yann Sommer è uno dei senatori la cui permanenza è in discussione, anche data l’affidabilità che ha garantito Josep Martinez, acquistato la scorsa estate dal Genoa.

Il portiere spagnolo si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Inzaghi e nei prossimi mesi il suo utilizzo potrebbe aumentare al punto da diventare lui il nuovo estremo difensore titolare del club di Viale della Liberazione.

L’Inter necessita di un cambio generazionale, i senatori devono fare le valigie

Sommer non è un portiere che è apprezzato da tutta la curva, come testimonia un tweet in cui è chiesta la sua partenza.

Il suo non è un ingaggio che va a impattare sul bilancio ma è anche vero che l’Inter dovrebbe approfittare del momento per procedere con una cesura netta rispetto alla gestione targata Inzaghi, con gli over 30 costretti a lasciare Appiano Gentile e con la conferma solo di alcuni pezzi pregiati della rosa.