“In atto un complotto”, terremoto Ferrari | Leclerc getta la spugna: impossibile andare avanti

Il risultato dell’ultimo weekend parla chiaro e ci sono sempre meno dubbi. Ma c’è chi non ci crede e urla al complotto.

L’ultimo Gran Premio di Formula Uno disputato in Austria si è rivelato più positivo del previsto per le due Rosse.

Arrivata nella terra degli Asburgo con bassissime aspettative, la scuderia di Maranello ha stupito un po’ tutti grazie ad un’ottima prestazione in qualifica e anche in gara.

Le Ferrari hanno fatto molto bene sia durante il sabato che nella giornata della gara con un terzo e quarto posto per nulla scontati, ma questo non vuol dire che sia tornata immediatamente la serenità.

Il duo Leclerc-Hamilton non sta funzionando come ci si aspettava e ci sarebbero già le prime ipotesi di sabotaggio.

Un trattamento discriminatorio?

Il terzo posto di Charles Leclerc al Red Blull Ring di Spielberg ha donato nuova fiducia a tutto il mondo Ferrari, che è finalmente tornata sul podio, anche se solo sul gradino più basso. Tramontata l’aspirazione mondiale, infatti, la casa automobilistica di Maranello cerca in questi giorni serenità più che mai, con la speranza che a questa possa unirsi anche un continuo e costante bottino di punti, almeno in ottica costruttori.

Del resto il quarto posto di Hamilton conferma le sensazioni di chi alla vigilia della gara sperava in una buona prestazione, ma non distende del tutto gli uomini nella casa del Cavallino rampante. Sì perché l’ennesima gara che vede al traguardo il monegasco davanti al campione britannico ha scatenato anche alcune ipotesi che potremmo definire “complottiste”. C’è infatti chi parla addirittura due pesi e due misure che favorirebbero proprio Leclerc.

Spaccatura totale in Ferrari: “Saranno sicuramente dei complotti…”

Secondo un utente di X, infatti, non si spiegherebbe il perché dei continui piazzamenti di Lewis Hamilton dietro il suo nuovo compagno di squadra. “Il goat con 7 titoli mondiali vinti è riuscito a finire una sola volta la gara davanti a Leclerc quest’anno, grazie alla safety car – commenta in maniera ironica l’utente sui social – saranno sicuramente dei complotti per fargli finire Leclerc davanti“.

Un’ipotesi che vedrebbe quindi addirittura un “disegno” per favorire Leclerc rispetto al nuovo arrivato, ma che ovviamente non vede riscontro nella realtà. Poi l’utente continua, lanciando una stoccatina finale ad Hamilton: “Sono tutti fenomeni prima di arrivare in Ferrari“. La verità è che la superstar britannica ha ancora necessità di tempo per ambientarsi totalmente all’interno della scuderia di Maranello e, come ha più volte ripetuto, si sta concentrando al massimo per la prossima stagione, dove il cambiamento delle regole e nuove modifiche al design della vettura potrebbero riportare il sette volte campione del mondo nella lotta per il titolo.