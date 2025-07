“LICENZIATI”, scossone Ferrari | Leclerc ed Hamilton con le valigie in mano: individuati subito i sostituti

Caos totale in casa Ferrari, è stato già abbandonato il progetto ideato ad inizio stagione: addio a Leclerc ed Hamilton

Piove sul bagnato in casa Ferrari, senza sosta. La stagione era iniziata con le aspettative a mille ma più passano le settimane più la situazione continua a complicarsi, con i tifosi che han perso oramai tutta la pazienza e tutte le speranze di rivedere la rossa vincere un Mondiale.

È dall’anno 2007 che non riescono a godere di questa gioia. Credevano che con la nuova monoposto e la coppia straordinaria formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton si interrompesse questo lungo digiuno ma ad oggi è solo un desiderio.

Addirittura, a differenza del monegasco, il britannico 7 volte Campione del Mondo non è mai andato a podio. Mai così male nella sua carriera, a testimonianza di un ambiente tutt’altro che sereno e che continua a non trovare la giusta direzione da percorrere.

Conseguentemente ed anche giustamente, il Cavallino viene continuamente criticato dall’opinione pubblica. Sono troppe le prestazioni deludenti dall’inizio della stagione, a tal punto da far sì che i due piloti non siano mai stati in corsa per la vittoria del titolo.

Caos totale

Certamente per nessuno è semplice passare da una scuderia all’altra. Bisogna adattarsi ad una nuova vettura, a nuove strategie ad un nuovo team ma se anche il compagno di paddock, che è in Ferrari da anni, ha le stesse problematiche, è chiaro che qualcosa non vada.

Eppure sembra che nessuno indaghi per conoscere il problema a monte. È più di un decennio che ancora una volta gli indiziati sono i piloti, in questo caso Hamilton e Leclerc, la cui permanenza a fine stagione non è più così scontata dopo i risultati conseguiti negli ultimi mesi.

Vanno licenziati

Chi chiede la loro partenza sono i tifosi, su tutte le furie. Ad inizio anno erano al settimo cielo e non vedevano l’ora di vedere la Ferrari scendere in pista ma dopo gli esiti recenti vogliono che venga fatta piazza pulita e che si investa in un nuovo progetto.

Vogliono dunque che “Il Predestinato” e “The Hammer” lascino immediatamente la rossa, affermando che non sono meritevoli dei guadagni percepiti. La loro idea verte sull’investire l’intero capitale su nuovi ingegneri, convinti che non è il guidatore a far la differenza ma chi c’è dietro. D’altra parte c’è chi non condivide questa teoria e difende l’attuale team, resta però un elemento su cui riflettere: passano gli anni ma non si riesce ancora a fare il definitivo salto di qualità.