Da fattorino ad eroe in Champions League | Trasportava lavatrici: oggi incanta nei campi della Serie A

Una delle favole più belle dell’epoca moderna: dal lavorare come fattorino al giocare titolare nella Champions League

Per molti, esser calciatori significa aver sempre condotto una vita perfetta. Se sono arrivati a svolgere questa professione, per molte persone significa automaticamente che siano stati scelti da Dio e che non abbiano mai avuto un serio problema da affrontare.

Questa è solamente una ipotesi, perché la realtà è ben diversa. Ci sono atleti che sin dalla nascita erano designati per diventar tali ma parliamo di una nicchia, dato che non tutti hanno avuto l’opportunità di concentrarsi unicamente sul calcio.

C’è chi ha dovuto far sacrifici per anni ed anni pur di riuscirci e c’è chi addirittura ha lavorato come tutti noi prima di compiere il definitivo salto di qualità. È pieno infatti di storie che raccontano il loro passato, tutt’altro che rose e fiori come si può immaginare, ma c’è una su tutte che ci ha particolarmente colpito.

Il protagonista è un giocatore che ha spiegato come prima di riuscire a giocare titolare in una gara di UEFA Champions League, una delle massime aspirazioni, era un rider. Sembra una storia tratta da un film ma è la narrazione di come attraverso il duro lavoro sia arrivato dov’è oggi.

Da fattorino ad eroe

Il sudamericano, perché parliamo di un brasiliano, non si è mai arreso dinanzi a nessuna difficoltà. Nonostante fosse già grande d’età ha voluto dimostrare a tutti che non è mai tardi, esordendo nell’élite del calcio a quasi 30 anni.

Aveva avuto l’occasione di farsi conoscere a 17 ma a causa di una bravata buttò tutto via. Dall’allacciarsi gli scarpini si ritrovò a svegliarsi la mattina per pulire i mattoni, poi per scaricare e consegnare gli elettrodomestici come fattorino ma non ha mai mollato, ritrovando la via smarrita grazie alla sua tenacia e tanta forza di volontà.

Dedizione ai massimi livelli

Il suddetto è Junior Messias, attuale calciatore del Genoa. Rese tutti partecipi del suo passato in una vecchia intervista, precisamente risalente al periodo in cui vestiva la maglia del Milan e debuttò nella massima competizione europea per club contro l’Atletico Madrid.

Per lui fu una serata da incorniciare, non solo perché riuscì a coronare il sogno di una vita ma per il gol decisivo da subentrato siglato per la vittoria per 1-0 dei rossoneri. Una rete che ha avuto un enorme sapore di riscatto e che inevitabilmente oggi lo etichetta come una vera e propria fonte di ispirazione.