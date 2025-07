“Mi sento frustrato”, colpo di scena Sinner | Wimbledon diventa un miraggio: ed Alcaraz se la ride…

Jannik Sinner dovrà faticare più del previsto per conquistare il primo Wimbledon della carriera, Alcaraz è il grande favorito

Jannik Sinner è pronto per dare filo da torcere ai rivali sull’erba più prestigiosa del Mondo, quella di Wimbledon. Il torneo, iniziato in queste ore, cercherà di battere Carlos Alcaraz, campione in carica, per difendere i soli 400 punti di distacco dallo spagnolo, mai così vicino al sorpasso e all’approdo in testa al ranking maschile.

Dopo gli ultimi due precedenti di maggio, nelle finali dei tornei di Roma e di Parigi, per Jannik è arrivato il momento della rivincita, con l’iberico che sta vivendo il periodo più continuo della sua carriera, con quattro tornei aggiunti in bacheca da inizio stagione.

Il rientro di Sinner dopo tre mesi di stop per squalifica è stato positivo ma l’eliminazione anticipata a Halle è un segnale che preoccupa, anche se era un test per prendere confidenza con la superficie dove dovrà cimentarsi anche in Inghilterra nelle prossime due settimane.

Un tabellone che vede la presenza di oltre dieci atleti azzurri e che mai come quest’anno è a tinte tricolori, testimonianza della crescita esponenziale del movimento tennistico del nostro Paese.

Jannik sa che dovrà dare il massimo per non essere superato da Alcaraz

Sinner non sorride dopo i sorteggi. Nello stesso lato del tabellone avrà avversari ostici come Djokovic, che non ha intenzione di essere una comparsa in uno slam che lo ha visto più volte assoluto protagonista.

E ancora Jannik potrebbe affrontare Bublik, che lo ha battuto a Halle, e Draper, tennista che riesce a esprimersi al meglio sull’erba, oltre alla chance di un derby contro Lorenzo Musetti.

Sinner e un Wimbledon mai così complicato, vincere il torneo diventa un’impresa

E se Sinner non è stato sfortunato, discorso diverso è per Alcaraz che avrà come principale ostacolo verso la finale Zverev, in una fase calante in questo periodo della stagione, tanto da essere stato superato dallo spagnolo al secondo posto della classifica mondiale.

Un utente su X ha manifestato l’amarezza per i sorteggi che non hanno favorito Sinner e che rendono un successo ogni passaggio del turno. Il primo posto potrebbe essere perso al termine della competizione, dopo oltre un anno di dominio del circuito maschile.