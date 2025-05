Vi porto Nico Paz a Milano: ULTIM’ORA Inter, la trattativa finalmente si è sbloccata

Novità interessanti in arrivo a Milano: con il nuovo nome l’Inter avrebbe il via libera per il centrocampista.

Sono giorni frenetici in casa nerazzurra per quella che sarà senza dubbio la partita più importante della stagione.

Gli uomini di Inzaghi sono chiamati a vincere la Champions League nella finale di Monaco contro il Paris Saint Germain per evitare di trasformare una stagione vincente in un vero disastro.

Le preoccupazioni non riguardano però solamente la notte del 31 maggio, ma anche il futuro della panchina.

Il tecnico piacentino potrebbe infatti lasciare a fine stagione e all’orizzonte si intravede un nome che intriga i tifosi.

Se arriva lui, si faranno follie di mercato

L’ultima conferenza stampa di Inzaghi non ha di certo fugato i dubbi dei supporters nerazzurri: l’allenatore quarantanovenne ha confermato di aver ricevuto offerte sia dall’Italia che dall’estero e non ha confermato la sua permanenza a Milano, rimandando tutto alle prossime settimane.

Un messaggio chiaro che non è sfuggito a Marotta, il quale sarebbe già al lavoro per tirare fuori la carta vincente nel caso il condottiero piacentino dovesse dire addio a quella che è stata la sua squadra dal 2021. Il nome che si sta facendo largo nel mazziere tra le mani del presidente è quello di Cesc Fabregas, ex centrocampista e attuale allenatore del Como, rivelazione di questo campionato. Secondo La Provincia di Como i nerazzurri starebbero pensando al tecnico spagnolo per la prossima stagione, puntando quindi su un allenatore emergente che ha appena rifiutato la corte del Bayer Leverkusen.

Paz in arrivo?

Il faccia a faccia tra Inzaghi e la società avverrà quindi dopo la finale di Champions e se dovesse portare all’addio, i dirigenti interisti potrebbero puntare su Fabregas. Non una scelta a caso, visto che nella trattativa con il Como potrebbe rientrare anche Nico Paz, pupillo del mister spagnolo e in cima alla lista di Marotta.

A Milano vogliono il talentuoso vent’enne che potrebbe però tornare a Madrid per il diritto di recompra. Proprio per questo le decisioni importanti potrebbero essere prese in tempi brevi, così da anticipare le mosse del Real e scoraggiare le pretendenti del classe 2004. Tuttavia Marotta è stato chiaro: se ne riparlerà dopo il 31 maggio.