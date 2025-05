HENRY è alla Pinetina: l’Inter lo ha scelto, ecco il nuovo ruolo del francese

Henry è stato avvistato durante l’allenamento dell’Inter, Inzaghi lo ha sorpreso, l’ex bomber francese ha un nuovo ruolo

L’Inter è tornata ad allenarsi dopo la delusione per la volata scudetto, conclusa con il titolo conquistato dal Napoli, con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri e al termine di un testa a testa che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi.

La squadra di Inzaghi sta preparando la finale di Champions League che si disputerà questo sabato a Monaco di Baviera contro il Psg, la seconda in tre anni per il mister emiliano che arriva a questo appuntamento deciso di alzare il trofeo ed evitare di restare al palo in tre competizioni.

L’avversario è ostico e ha individualità importanti ma l’Inter ha fiducia nei propri mezzi e ha eliminato delle corazzate come il Bayern Monaco e il Barcellona, prima di arrivare a questa attesa sfida, che può aggiungere in bacheca una coppa che manca da 15 anni.

Una partita che sarà seguita da tutte le televisioni del Mondo e che sarà l’occasione per celebrare l’ottimo lavoro svolto dal tecnico, capace di gestire uno spogliatoio complicato e di fare sentire essenziali anche le seconde linee.

Henry è stato avvistato alla Pinetina, lo stupore della squadra

Alla Pinetina è apparso Thierry Henry, che si è intrattenuto con il connazionale Marcus Thuram, che lo ricorda anche nei movimenti e nelle giocate. L’ex bomber dell’Arsenal è oggi commentatore e opinionista per la BBC, un nuovo ruolo che sta svolgendo dopo il ritiro.

Una visita a sorpresa che ha fatto piacere anche a Inzaghi, certo che Henry abbia potuto dispensare consigli utili alla sua squadra, data l’esperienza maturata nel corso della sua carriera che lo ha visto indossare maglie prestigiose, compresa quella della Juventus.

Inzaghi può lasciare l’Inter, il timore della curva

Intanto tiene banco la questione inerente al futuro di Inzaghi, con le sirene proveniente dall’Arabia che preoccupano la proprietà e i tifosi. Il mister ha rinnovato il proprio contratto ma la sua permanenza è in discussione.

Dopo la Champions prenderà la sua decisione, con il Mondiale per Club alle porte da affrontare con il massimo impegno a causa dei benefici economici che comporta l’approdo alle fasi successivi della competizione.