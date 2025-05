Prima beffa sul mercato: il colpo per Marotta sembrava fatto, ma il giocatore ha detto “no”

Calciomercato Inter, arriva la prima delusione per Marotta: il presidente ha incassato il “no” dal calciatore

Chiusa la pratica campionato adesso l’Inter ha il dovere di concentrarsi sul penultimo obiettivo della stagione: vale a dire la Champions League. Manca sempre meno alla finale di Monaco di Baviera, contro il Paris Saint Germain, per i ragazzi di mister Inzaghi.

Anche se, un occhio, viene buttato dalla dirigenza anche per quanto riguarda il calciomercato. Non solo quello in uscita, ma soprattutto quello in entrata, dove potrebbero esserci delle importanti novità.

Il presidente Marotta è sempre molto attento per quanto riguarda possibili colpi che possono arricchire la rosa nerazzurra. Non solo quelli a parametro zero (dove si può considerare come uno dei migliori al mondo), ma anche sborsando qualche milioncino.

Non tutto, però, potrebbe andare per il verso giusto. Soprattutto se arriva un importante rifiuto da parte del calciatore che era stato inserito nella lista dei desideri della “Benamata”. Difficile, a questo punto, che l’affare possa concretizzarsi in positivo.

Calciomercato Inter, niente da fare: il calciatore non vestirà il nerazzurro

Dopo aver affrontato il Como, nell’ultima di campionato, l’Inter ha avuto la possibilità (ancora una volta) di osservare da vicino uno degli obiettivi di mercato. Nonché uno dei migliori calciatori della Serie A e giovane di belle speranze. Ovviamente stiamo parlando di Nico Paz, la vera rivelazione di questo campionato. Il nazionale argentino è ad un bivio: rimanere a Como un’altra stagione oppure ritornare al Real Madrid dove i “Blancos” potrebbe optare per la “recompra”.

Il giorno prima del match di venerdì sera è intervenuto, in conferenza stampa, il tecnico Cesc Fabregas. Oltre a parlare del match si è soffermato anche sul futuro del classe 2004. Oltre ad essere uno dei profili più appetibili, in ottica mercato, il manager catalano è stato molto chiaro: il calciatore non andrà da nessuna parte. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “E’ un nostro giocatore. Non so se andrà al Mondiale per Club con il Real Madrid, ma con loro abbiamo un ottimo rapporto“.

Calciomercato Inter, le speranze di vederlo in nerazzurro si annichiliscono

Il tecnico Fabregas, inoltre, ha concluso il discorso Nico Paz dichiarando: “Abbiamo fatto capire che da noi i giovani trovano spazio, giocano e crescono. E questo, per noi, è un valore fondamentale”.

Il Como, come tutti ben sanno, non ha affatto bisogno di soldi visto che alle spalle ha una importante disponibilità economica. Mandare via il quasi 21enne non rientra, in alcun modo, nei piani dei lanari.