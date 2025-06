Colpo di scena Inter: “Prendo Mourinho” | Chivu non ha ancora firmato, cambia tutto

“Prendo Mourinho”, clamoroso colpo di scena in casa Inter: Chivu non ha ancora firmato il contratto, può cambiare tutto

Dopo quattro anni vissuti con Simone Inzaghi per l’Inter è arrivato il momento di voltare pagina e di ripartire da zero. In tutti i sensi. Non solo dalla rosa che dovrà necessariamente essere rivoluzionata nei reparti, ma anche dal punto di vista dell’allenatore.

Il manager piacentino, oramai, è soltanto un ricordo visto che dopo pochi giorni dalla finale di Champions League ha già trovato un nuovo impiego: nuova avventura in Arabia Saudita alla guida dell’Al Hilal. Una esperienza che gli frutterà ben 50 milioni di euro in due anni.

La dirigenza, in questo momento, sta sciogliendo ogni tipo di dubbio per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore. Il primo nella lista portava a quello di Cesc Fabregas. Sia il Como che l’allenatore spagnolo hanno rifiutato le avances del club nerazzurro.

La scelta, successivamente, è ricaduta su un altro profilo giovane che in questi mesi ha portato il Parma alla salvezza. Stiamo parlando di Cristian Chivu che, nella serata di ieri, è stato nella sede dell’Inter per discutere. Attenzione, però, al colpo di scena firmato José Mourinho.

Inter, altro che Chivu: “Prendo Mourinho”

L’Inter su José Mourinho. Almeno questo è quello che si sarebbe aspettato l’ex calciatore e vecchia conoscenza della Serie A, Valeri Bojinov. Il bulgaro, adesso opinionista per “Sky Sport”, nel corso del programma “Calciomercato – L’Originale” ha voluto esprimere il suo pensiero in merito alla panchina nerazzurra.

Il tutto con queste dichiarazioni: “Io avrei preso Mourinho. Dopo aver perso lo scudetto e la Champions League devi dare un segnale alla piazza. Sarebbe stato l’uomo perfetto per l’Inter“. Semplicemente una ipotesi. Una idea. Nessuna trattativa con lo “Special One” che dovrebbe continuare a rimanere sulla panchina del Fenerbahce anche in vista della prossima stagione.

Inter, niente da fare per Mou: nelle prossime ore il nuovo allenatore

Non dovrebbero esserci novità sul fatto che, il prossimo allenatore dell’Inter, sarà Cristian Chivu. Per il rumeno si tratta di un ritorno in nerazzurro. In tutti i sensi visto che è stato prima calciatore e poi allenatore, anche se nelle giovanili e Primavera nerazzurra. Come annunciato in precedenza l’ex difensore, arrivato nei mesi scorsi a Parma per sostituire Fabio Pecchia, ha portato i ducali ad una incredibile salvezza ottenendo vittorie importanti e pesanti.

Nelle prossime ore le due parti si incontreranno nuovamente per sciogliere ogni tipo di dubbio e, di conseguenza, firmare il contratto. La proposta della dirigenza nerazzurra dovrebbe essere di due anni (fino al 30 giugno 2027). Marotta ed Ausilio sono pronti ad annunciare al mondo Inter l’arrivo del nuovo allenatore.