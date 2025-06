Il Mondiale per Club per ripartire dopo la disfatta nella finale Champions. Una competizione importante per i nerazzurri che però devono scegliere chi sarà la nuova guida tecnica. L’addio di Inzaghi ha portato la società a dover affrontare una situazione, probabilmente, inattesa. Per la panchina, il principale candidato sembrava essere Fabregas ma il Como non ha mai aperto alla cessione del tecnico. La società lariana ha un progetto importante, ambizioso e punta ad vivere un campionato da protagonista.

Visto l’impossibilità di arrivare a Fabregas, i nerazzurri stando a quanto riportato da Sky hanno deciso di puntare su Chivu. L’allenatore del Parma è il prescelto anche rispetto a Vieira, altra alternativa sondata negli ultimi giorni. Il tecnico, capace di raggiungere la salvezza con i ducali, conosce molto bene l’ambiente nerazzurro avendoci giocato con ottimi risultati come, ad esempio, il triplete con Mourinho allenatore.

Inter, virata su Chivu: il possibile modulo tattico

Non è ancora ufficiale ma è chiaro che l’Inter, dopo Fabregas, non può permettersi di farsi sfumare anche Chivu. L’allenatore, a livello tattico, confermerebbe il 3-5-2 di Inzaghi ma attenzione al 3-4-2-1 con magari Luis Henrique alle spalle della punta. Prossime ore decisive prima di iniziare a programmare una stagione importante per i nerazzurri.