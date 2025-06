L’Inter è attesa dal Mondiale per Club ma deve risolvere la questione allenatore. La giornata di ieri è stata quella dell’addio di Inzaghi con il tecnico ad aver comunicato, alla dirigenza, la volontà di interrompere il rapporto. Nel futuro dell’allenatore la panchina dell’Al-Hilal e un contratto ricchissimo per le prossime due stagioni. Ora la società nerazzurra deve scegliere la nuova guida tecnica e il profilo prescelto è quello di Fabregas. Reduce da un buonissimo campionato sulla panchina del Como, l’ex centrocampista è stato cercato anche da Leverkusen e Roma.

Trattativa decisamente complicata considerando un progetto molto ambizioso del Como e la volontà, come espressa dallo stesso presidente della società, di voler continuare con il tecnico. “Fabregas non lascerà il club” le dichiarazioni che assumono il significato di una chiusura definitiva anche se l’Inter proverà a sbloccare la trattativa. Qualora le cose non andassero come previsto, sono due le alternative possibili.

Inter, Fabregas pista complicata: ecco chi sono le alternative

Una situazione da risolvere il prima possibile. L’allenatore è la priorità per l’Inter. Detto delle difficoltà nell’arrivare a Fabregas, le alternative sono Chivu e Vieira. Entrambi hanno fatto una stagione positiva con Parma e Genoa e conoscono molto bene l’ambiente nerazzurro. Le prossime ore saranno determinanti per capire chi si siederà sulla panchina dell’Inter.