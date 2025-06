“Conceicao al posto di Inzaghi”: l’allenatore rossonero si imbuca al suo posto, dramma Inter

Conceicao scavalca Inzaghi nelle gerarchie per la panchina, il tecnico del Milan è pronto per prendere il posto del mister emiliano

I tifosi dell’Inter attendono di scoprire il futuro di Simone Inzaghi. In queste ore il tecnico emiliano si vedrà con i vertici del club di Viale della Liberazione per capire se ci sono i margini per continuare insieme il ciclo di quattro anni che ha portato a uno scudetto e a due finali di Champions League.

Dopo la netta sconfitta subita per mano del Psg, le possibilità di una permanenza sono scese in modo drastico, con la sensazione che sia necessario costruire con nuove idee e motivazioni, con molti giocatori che faranno le valigie e l’organico che sarà rinnovato.

Inzaghi ha chiesto garanzie sul mercato, con la proprietà americana degli Oaktree ancora alle prese con il risanamento del debito contratto dalla precedente gestione degli Zhang.

Dopo alcune sessioni caratterizzate da acquisti a parametro zero e da colpi low cost, il mister pretende degli investimenti, anche grazie agli introiti derivanti dal cammino europeo e dalla partecipazione al Mondiale per Club.

I tifosi dell’Inter stentano a crederci, bocciato il profilo di Conceicao

All’orizzonte le sirene arabe, con l’Al Hilal pronto a offrire un contratto faraonico, con la promessa di allestire una rosa di alto livello. Un’altra opzione è costituita dalla Premier League, con il nome di Inzaghi che è accostato alle panchine del Manchester United e del Tottenham.

Dal Brasile si fa avanti la voce di Sergio Conceicao come alternativa nel caso del rifiuto di Inzaghi a trasferirsi in Arabia. Dopo la deludente parentesi al timone del Milan, conclusa con la sconfitta in finale di Coppa Italia e con un ottavo posto in campionato, il portoghese non ha intenzione di prendersi un momento di pausa e valuterà ogni proposta.

Conceicao e Inzaghi si contendono un posto in panchina, chi avrà la meglio?

E, di conseguenza, si profila un derby milanese per una panchina ambita grazie alle disponibilità finanziarie dei proprietari ma che comporta lasciare il calcio europeo e cimentarsi in una realtà ancora di serie B.

Conceicao non ha convinto in Italia, con un Milan che non ha retto in fase difensiva e che si è trovato spesso a dovere rimontare il risultato, a causa di una proposta di gioco troppo prontata all’attacco.