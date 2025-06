L’Inter si sta preparando per il Mondiale per Club ma deve anche organizzare la prossima stagione. La finale di Champions League è un boccone amaro difficile da mandare giù. Il PSG ha dominato fin dal primo minuto ma perdere 5-0 non può non lasciare strascichi. Sul calciomercato bisognerà rinforzare l’Inter nel migliore dei modi e uno dei reparti sui quali intervenire è il reparto offensivo. Arnautovic, Correa e Taremi hanno deluso le aspettative; possibile, dunque, che ci siano due innesti in attacco. Vediamo la situazione da Hojlund a Bonny.

Iniziamo dal centravanti del Manchester United che ha vissuto una stagione decisamente negativa culminata con la sconfitta in finale di Europa League. I gol segnati dall’attaccante, nell’ultima Premier League, sono stati appena 4. Rendimento ben al di sotto delle aspettative con il giocatore pronto a riscattarsi. La Serie A potrebbe essere lo scenario perfetto considerando anche la conoscenza del giocatore del massimo campionato italiano. A livello economico non si tratterebbe di una trattativa semplice; stando a La Gazzetta dello Sport potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, piace Bonny

Ci saranno, come detto, due investimenti nel reparto offensivo dell’Inter. Dopo aver detto di Hojlund, dobbiamo parlare di Bonny. L’attaccante si è ben distinto con la maglia del Parma in una stagione dove i ducali hanno raggiunto la salvezza. Il club nerazzurro vorrebbe chiudere per il centravanti prima del Mondiale per Club come fatto con Luis Henrique e Sucic.